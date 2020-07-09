“Hastayı geri döndürdüğüm için çok sevindim, babama yetişemedim…”

Koah hastası babasının 1 Temmuz’da Türkiye’de vefat ettiği haberini alan Rukay Bilgen, Kıbrıs’tan Taşucu’na gitmek için yola çıktığı gemide, yine babası gibi Koah hastası olan ve fenalaşan birini hayata döndürdü.

Nabzı duran hastaya kalp masajı yaptı, bu sırada babasını düşünerek gözyaşlarına boğuldu… Görgü tanıkları ise Rukay Bilgen’den ‘kahraman hemşire’ olarak söz etti…

“Her zaman hayat kurtarıyoruz ama bu başka, o olayı tekrar tekrar yaşıyorum. Bir taraftan müdahale edebildiğim için seviniyordum, bir taraftan kendi babama yardım edemediğim için üzülüyordum, ağlaya ağlaya o hastaya müdahale ettim. Kendi babam bir an olsun aklımdan çıkmadı, keşke onun da yanında olabilseydim…”

Fehime ALASYA

16 yıldır hemşirelik yapan Rukay Bilgen, Koah hastası olan ve ölen babasının Türkiye’deki cenazesine gitmek için bindiği gemide, babasının yaşlarında olan ve fenalaşan Koah hastası bir şahsın hayatını kurtardı.

Yaşananları göz yaşları içinde YENİDÜZEN’e anlatan Rukay Bilgen, gemideki hastaya müdahale ederken de babasını düşünüp gözyaşları tutmadığını dile getirdi.

Fenalaşan kişiye müdahale ettiğinde nabzının durduğunu, solunumunun çok az olduğunu anlatan Bilgen, kalp masajı yaparak onu hayata döndürdüğünü, çok mutlu olduğun fakat babasını düşünce fenalaştığını belirtti.

Bilgen, “Her zaman hayat kurtarıyoruz ama bu başka, o olayı tekrar tekrar yaşıyorum. Bir taraftan müdahale edebildiğim için seviniyordum, bir taraftan kendi babama yardım edemediğim için üzülüyordum, ağlaya ağlaya o hastaya müdahale ettim. Kendi babam bir an olsun aklımdan çıkmadı, keşke onun da yanında olabilseydim…” dedi. Bilgen, babasının vefatı ve böylesi bir tesadüfi durumla karşı karşıya kalmaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Yaşanan o anları anlatırken de göz yaşlarını tutamayan Rukay Bilgen, “Biri geldi, aranızda sağlıkçı var mı diye sordu. Gemide biri fenalaştı, yanındakiler bu amca Koah hastası dediler, yakınlarına sordum, merdiven çıkmıştı, baktım yerde yatıyordu, çok az solunumu vardı, nabız yoktu, ilkyardım odasından bulduğumuz aletlerle müdahale ettik. Kalp masajı yapınca amca geri döndü. Ambulans ekibine teslim ettik, sonra hiç haber alamadım, zaten kendi acım vardı, ambulansa teslim ettik. Akıbeti ne oldu bilmiyorum…”