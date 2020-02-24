Hastanedeki randevu hattı yeniden devrede

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi polikliniğinden randevu alınmak için aranan “1101” numaralı hattın yeniden devreye girdiği açıklandı

Hastaneden verilen bilgiye göre, 1101 numaralı hat sayesinde hafta içi her gün 08.00- 20.00, cumartesi ise 08.00-17.00 saatleri arasında poliklinik servislerinden randevu alınabilecek.

1101 numaralı hat, Telefon Dairesi’nde yaşanan teknik sıkıntı nedeniyle bir süre önce devre dışı kalmıştı.