Hastanedeki randevu hattı yeniden devrede
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi polikliniğinden randevu alınmak için aranan “1101” numaralı hattın yeniden devreye girdiği açıklandı
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Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi polikliniğinden randevu alınmak için aranan “1101” numaralı hattın yeniden devreye girdiği açıklandı
Hastaneden verilen bilgiye göre, 1101 numaralı hat sayesinde hafta içi her gün 08.00- 20.00, cumartesi ise 08.00-17.00 saatleri arasında poliklinik servislerinden randevu alınabilecek.
1101 numaralı hat, Telefon Dairesi’nde yaşanan teknik sıkıntı nedeniyle bir süre önce devre dışı kalmıştı.
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