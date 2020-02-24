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Hastanedeki randevu hattı yeniden devrede

Hastanedeki randevu hattı yeniden devrede

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi polikliniğinden randevu alınmak için aranan “1101” numaralı hattın yeniden devreye girdiği açıklandı

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Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi polikliniğinden randevu alınmak için aranan “1101” numaralı hattın yeniden devreye girdiği açıklandı

Hastaneden verilen bilgiye göre, 1101 numaralı hat sayesinde hafta içi her gün 08.00- 20.00, cumartesi ise 08.00-17.00 saatleri arasında poliklinik servislerinden randevu alınabilecek.

1101 numaralı hat, Telefon Dairesi’nde yaşanan teknik sıkıntı nedeniyle bir süre önce devre dışı kalmıştı. 

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