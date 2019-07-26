Harabe evi (!)

Eski Lapta Huzurevi, evsizlere yuva oldu. Odaları bir bir çöken bina yok olmaya terk edildi

GİDECEK YERİ OLMAYANLAR KULLANIYOR… Devlete ait olduğu öğrenilen arazi içindeki bina yıkılmaya yüz tuttu. Terk edilmiş bina gidecek yeri olmayanlar tarafından kullanılıyor.

Devrim DEMİR

İngiliz döneminde Islah evi olarak bilinen ve savaşın ardından kapatılarak 2011 yılına kadar birçok kişiye hizmet veren eski Lapta Huzurevi boşaltıldıktan sonra yıkılmaya terk edildi. Geçmiş yıllarda, çocuk esirgeme kurumunda kalan çocukları da 3 aylık yaz tatili döneminde ağırlayan binanın odaları tek tek yıkılıyor.

Yıllardır kullanılmamasına rağmen kapısına kilit vurulmayan binanın, zaman aşımında pencereleri söküldü, yerdeki mermer taşlar kimliği meçhul kişiler tarafından çalındı, tuvaletler kırıldı.

YENİDÜZEN, 2011 yılında boşaltılan eski Huzurevini gezdi, görüntüledi. Denize bakan yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalan bina evsizlere ev sahipliği yapıyor.

Yapı tamamen yıkılmaya yüz tutarken, terk edilmiş bina gidecek yeri olmayanlar tarafından kullanılıyor.

Devlete ait olduğu öğrenilen arazi içinde Lapta Huzurevi’nin yanı sıra, gençlik kampı da yer alıor.. Çöplerle kaplanan alan, üzücü görüntülere sahne oluyor.

9 yıl önce sel felaketinde boşaltıldı

Lapta eski Huzur evi binası ise 2011 yılında meydana gelen sel felaketinin ardından kullanılmaz hale gelmişti.

Lapta Huzur evi binası 2011 yılından bu yana yine Lapta’da Anastasia Hotel’de hizmet veriyor.

Lapta eski huzur evi binasının tarihi çok eski. Edinilen bilgiye göre bina 1945 yılında inşa edilerek, İngiliz döneminde ıslah evi olarak kullanılıyordu. 1974 yılına kadar ıslah evi olarak faaliyet gösteren bina savaşın çıkması ile kapandı. İki yıl kapalı kalan bina, 1976 yılında bu kez yaşlılara ve çocuk esirgeme kurumunda kalan çocuklara yaz döneminde ev sahipliği yaptı.

Başkurt: “Yeniden Huzurevi olacak”

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, atıl durumda kalan eski Lapta Huzurevi ile ilgili YENİDÜZEN’e konuştu.

Başkurt, yıllardır eski huzurevi için kaynak beklendiğini kaydetti. Devlete ait olan arazi içinde çok eski bir yapı olan binanın 2011 yılında yaşanan sel felaketinden sonra tahliye edildiğini ifade eden Başkurt, Mimarlar Odası ile yeniden görüşüldüğünü ve proje başlatıldığını belirtti.

Başkurt, projenin hazırlandığını ve arazinin temizlenerek yeniden huzurevi olacağını kaydetti.