YENİDÜZEN ADVERTORIAL

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Etekler, kadınların kombinlerine feminen hava katan, gardıroplarından eksik olmayan giyim ürünlerinden. Ancak her kadın etek modeli, her vücut tipi için uygun değil tabii ki. Bunun için öncelikli olarak vücut tipinizi belirlemeli ve ardından en uygun eteği tercih etmelisiniz.

Vücut Tipine Göre Etek Seçimi

Gardırobunuza ekleyeceğiniz etek modellerinin fiyatları ne kadar önemliyse kesimi de en az o kadar önemli. Çünkü vücut tipinize uygun olmayan bir etek seçerek kötü bir görünüm alabilirsiniz ve o eteği bir daha kullanmak istemeyebilirsiniz. Bu da paranızın boşa gitmesi anlamına geliyor. Peki, hangi vücut tipi hangi eteği giymeli? İşte bu sorunun cevabı ve daha fazlası…

Armut Vücut Tipi

Omuzları dar, göğüs ve kalça bölgesi geniş olan kişilerin vücutları, armut tipi vücut olarak adlandırılır. Bu durumda yapmanız gereken dikkatleri kalçanızdan uzaklaştırmak olmalı. Bunun için çan denim etek modellerini tercih edebilirsiniz. Bu kalçanızı kamufle eder ve daha uyumlu görünürsünüz.

Kum Saati Vücut Tipi

Kum saati vücut tipi; büyük göğüslere, yuvarlak kalçalara ve ince bir bele sahip kişilerin sahip olduğu vücut tipi. Bu vücut tipine sahip kişiler doğru kombinler yaptıklarında oldukça dişi bir görünüm elde edebilirler. Bu nedenle kalem etek modelleri arasından tercihte bulunabilirsiniz. Yine dar kesim gabardin etekler de vücut kıvrımlarını ortaya çıkarır ve oldukça feminen bir görünüm ortaya koyarlar.

İnce Bacaklara Sahip Olanlar İçin Etek Seçimi

Eğer bacaklarınız çok inceyse, mini etek yerine maxi kadın etekleri tercih ederek bacaklarınızı kapayabilirsiniz. Özellikle uzun boylularda oldukça hoş duran bu etekleri botlar ve ceketler ile kombinleyerek harika bir görünüm elde edebilirsiniz.

Kısa Boylular İçin Etek Seçimi

Kısa boylu kadınlar için sadece pantolon seçimi değil, etek seçimi de sıkıntı olabiliyor. Daha kısa bir görünüm ortaya koymamak için A kesim etekler tercih edilmeli. Yine katı yapılı kumaşlar yerine esnek ve yumuşak yapıda olanlar tercih edilmeli. Yine uzun etek giymekten kaçınmalı, etek boyunun dizin biraz üstünde olmasına özen gösterilmelidir.