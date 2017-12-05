HANDAN HANIMIN EGE MUTFAĞI

Zekai Altan

İzmir’de birçok mekanı ziyaret ettim. Gerek İzmir’e özgü yemekler gerekse Anadolu’dan gelenlerin sunduğu yemekleri tattım ve yorumladım. Ancak İzmir Bornova’da öyle bir mutfak tattım ki anlatamam. Eğer yolunuz İzmir’e düşerse mutlaka bu mutfağı tadın. Çok yakın aile dostumuz organikci ve eco turizm uzmanı Ramazan Ayan hocamız ve eşi Melike hanımın misafiri olarak yemeğe çıktık. Ben böyle standart bir restorantta yemek yiyeceğimizi bekliyordum. Ancak düşündüğüm gibi olmadı. Benim için tam bir sürpriz. Benim çok beğendiğim bir konseptin mönüleri ile bir birini tamamlayan bir mekan. Beğendik Abi “ Handan Hanımın Ege Mutfağı”.

MEKAN

Mekan Bornova’da. Bölgede uygun bir konumda. İki katlı bir binada. Beğendik Abi Restorant üst katta. Modern bir tarz ancak otantik bir ortamın lezzetleri ile doğan bir ambians. Çok geniş bir mekan. Ayrıca teras olarak da hizmet veriyor. Ortam çok güzel. Rahat bir biçimde yemek yiyebileceğiniz köşeler mevcut. Masalar ahşap ve a la carte düzeni. Sandalyeler de hasır örgülü ve çok rahat. Restorant girişinde İzmir’de seçilen en iyi 10 restorant listesinde yer aldığını gösteren gazete kupürleri ve haklı tanıtımını sergileyen bir köşe. Hemen karşıda açık büfede teşhir edilen müthiş Ege mutfağı yemekleri. Temiz ve hijyenik bir mekan.

EGE MUTFAĞI BURADA TATILIR

Restorantın adı “Beğendik Abi” Restorant hizmete girdikten sonra restoranta isim bulmak için ailece oturup isim üretmeye başlanmış. Kuzenleri Didem “ Yemeği yedikten sonra beğendik abi desinler dedi. Bu söylem çok beğenildi ve günün sonunda da restorantın adı Beğendik Abi oldu. Beğendik Restorant açıldığı dönemde ahçıları işi bırakıp gitmiş ve iş Handan hanıma kalmış. Tüm mönüleri ve yemekleri kendi hazırlamaya başladı. Mönüleri de Handan hanım yapar. Zaman içinde Beğendik Abi restorant adı kullanılsa bile herkes Handan hanımın yemeklerinden bahseder oldu. Ve günün sonunda da bu nefis Ege mutfağını sunan Handan hanımın adı geçerli oldu. Ve ondan sonra da “Handan hanımın Ege Mutfağı” olarak tanınmaya başladı. Gerçekten de öyle. Handan hanımın bu nefis Ege mutfağındaki tatları tatmak gerekir. Evinde misafirlerine pişirdiği yemeğin aynısını sunuyor. İşte olay bu. Bu güzelim Ege mutfağını stilize etmeden sunuyor. Ben bu mutfağa hayran kaldım. Ramazan hoca ve eşi Melike hanıma çok teşekkür etmek isterim.

MÖNÜ VE LEZZET

Bu çok zengin ve lezzetli mutfağın spesiyalleri vardır. Beğendik Abi yani daha doğrusu Handan hanımın en ünlü iki yemeğinden bahsetmek isterim. Bir çalkama diğeri de Urla güveci. Çalkama mevsim otlarının karışımı ile tavada (İzmir’in Bademli köyündeki yapılışı) pişirilen bir ot yemeği. Kıbrıs mutfağında da benzeri bir lezzet vardır. Ancak Kıbrıs mutfağında hamur ile birlikte otlu ekmek yapılır. Urla’nın Ege mutfağında bizim tattığımız çalkamada pazı, yeşil soğan, kuru soğan, ısırgan otu, arapsaçı ve ebegümeci otları katılarak hazırlanır. Çalkamanın yapılışı ise mevsim otları birlikte karıştırılır. Başka bir yerde un, tuz ve suyla tahin kıvamında bir karışım elde edilir. Yağlanmış tepsiye hamurun yarısı dökülür. Üzerine de mevsim otları dökülerek hazırlanır ve fırında pişirilir. Nefis bir tat. Hem de hafif ve sağlıklı bir beslenme. Urla Güveci dana eti, domates, yeşil biber, soğan, patates ile hazırlanıyor. Kendi suyunda fırında yavaş yavaş pişiriliyor. Bunun tadı ise bir başka. Handan hanımın yemeklerinden bir kısmını tattık. Zeytiyağlılar bambaşka bir tat. Hangi yemeği yorumlayayım. Kuzu etli arapsaçı, yoğurtlu şevketibostan yaprağı, rezene, enginarlı pilavın lezzetine diyecek yok. Yemek sonunda Urla tatlılarından Girit böreğini, gadeyıflı muhallebiyi tattık, paylaştık. Batu’nun keyfine diyecek yoktu. Nasıl mutlu olduğunu görmeniz gerekir. Evet Handan Hanımın Ege Mutfağı tadılmaya değer. Personelin güleryüzlü hizmetinden, mekanın hijyeninden ve sunulan yemeklerin lezzetine kadar mükemmel bir mekan. İzmir’e gidersenşz mutlaka uğrayın. En iyi 10 mekandan biri. Unutmayın.

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