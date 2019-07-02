Hamitköy-Haspolat arası tek şerit

Hamitköy Çemberi ile Haspolat Çemberi arasında yapılan yol bakım çalışmaları nedeniyle Mağusa’ya gidiş istikametindeki trafik tek şeritten veriliyor.

Bugün ve yarın sürecek olan çalışmalar nedeniyle trafiğin tek şeritten verilmeye devam edeceğini açıklayan Polis Basın Sunaylığı, sürücülerin ‘dikkatli olması’ için çağrıda bulundu.

Bu güzergâhı kullanacak sürücülerin, yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uyması istendi.

Açıklamada “Sürücülerin Dikkatine Hamitköy Çemberi ile Haspolat Çemberi arasında, bugün ve yarın yol bakım çalışmaları yapılacağından dolayı, Gazimağusa gidiş istikameti yönünde trafik tek şeritten verilmektedir. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri önemle rica olunur.” denildi.