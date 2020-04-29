Güvercinlik’te köprü ve yol tamiri

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Beyarmudu Belediyesi, üreticilerden gelen şikayet üzerine, Güvercinlik’te tahrip olan bir köprünün ve ova yolunun onarımı için ortak çalışma başlattı.

Bakanlık açıklamasına göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, bölgedeki çiftçilerin tahıl ekili arazilerine rahat ulaşabilmesi ve hasarın giderilmesi amacıyla başlatılan çalışmaları inceledi.

Öte yandan, dere yataklarının temizlenmesi çalışmaları kapsamında, Çayönü -Güvercinlik arasındaki dere yatakları da temizlendi.

Köprünün yenilenmesi çalışmasına paralel olarak, 150 metrelik ova yolu onarımı çalışması da başlatıldı.