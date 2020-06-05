Güneyde Mayıs ayı deflasyon oranı % -1.5

Kıbrıs’ın güneyinde Mayıs ayına ilişkin deflasyon rakamları açıklandı.

Alithia gazetesi, güneydeki Mayıs ayı deflasyon rakamının Haziran 2016’dan sonra en yüksek oranda seyrettiğini yazdı.

Mayıs ayındaki deflasyon oranın yüzde “- 1.5” olduğunu yazan gazete Nisan 2020’ye oranla Mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 0.13 oranında azaldığını belirtti.



Gelirlerde azalma

Fileleftheros gazetesi, Nisan ayındaki vergi gelirlerinin toplanmasının beklenenden az olduğunu yazdı.

Gazete, Mart ayındaki vergi gelirlerinde coronavirüs nedeniyle önemli bir düşüş olduğunu, geçtiğimiz Nisan ayında gelirlerden elde edilen miktarın, Nisan 2019’a oranla yüzde 33.1 milyon Euro’ya denk gelen yüzde 10.6 oranında azaldığını belirtti.

Habere göre Nisan 2020’de devlet fonuna 278.7 milyon Euro toplanırken Nisan 2019’da ise 311.8 milyon Euro tahsilat elde edilmişti.