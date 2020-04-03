Güneyde 4 vakadan 1’i sağlık sektöründen

Güneyde virüs odağı: Baf ve Aradhippou

Ölüm oranı: % 0.9

Baf’ta 1000, Aradip bölgesinde ise 300 adet test yapılacak.





Kıbrıs’ın güneyinde corona virüse ilişkin “epidemiyolojik analiz” yapıldı. Kıbrıs Epidemiyolojik Gözetim Birimi analizine göre Covid-19 salgınında endişe verici bir süreç yaşanıyor. Sağlık sektöründen 67 kişi Covid-19 vakası olarak kayıtlara geçti.

Güneyde özellikle de Baf ve Aradip’in virüsün yayılmasının esas odak noktaları olduğu belirtilirken, teyit edilen vakaların yüzde 17.5’inin Larnaka’ya bağlı Aradhippou (Aradip), yüzde 20’sinin ise Baf’tan olduğu açıklandı.



Her 4 vakadan 1’nin sağlık sektöründen olduğu açıklandı, bu durumda vakaların yüzde 25’nin sağlık sektöründen olduğu görüldü. 15 doktor, 35 hasta bakıcı/hemşire, 11 sağlık çalışanı Covid-19 tedavisi görüyor.



Covid-19 vakalarının yaş ortalaması 48.5 olarak belirlendi, vakalardan yüzde 53’ünü erkek, yüzde 47’sini ise kadınlar oluşturuyor. Yurt içi yayılma vaka sayısının yüzde 69’a denk gelen 183 olduğu, bunlardan 37’sinin Baf Hastanesi, 32’sinin ise Aradip bölgesiyle ilişkili olduğu ifade edildi.



Vakaların yaş grubuna göre dağılımı ise şöyle açıklandı:

- 0-17 yaş arası 11 kişi (yüzde 4),

- 18-59 yaş arası 175 kişi (yüzde 66),

- 60 yaş ve üzeri 78 kişi (yüzde 30).





Güneyde bölgelere göre dağılım



Adanın güneyinde vakaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle açıklandı:

- Lefkoşa, Güney: 77 kişi. (% 29)

- Larnaka 75 kişi. (% 28)

- Baf 61 kişi. (%23)

- Limasol 30 kişi (% 11)

- Mağusa 16 kişi (% 6)

- İngiliz üsleri 4 kişi (% 2)

- Almanya’dan gelen 1.

- İkamet izinsiz 3.





Ölüm oranı % 0.9

Adanın güneyinde 31 Mart’a kadar ortaya çıkan ölümlere göre ölüm oranının % 0.9 olduğu da belirlendi. Ölümlere göre yaş ortalaması 68.7.

Covid-19 vakalarından yüzde 30’a denk gelen 81’inin tedavi gördüğü, 29 kişiye denk gelen yüzde 36’sının ise taburcu olduğu belirtildi.





Baf ve Aradip’teki koronavirüs vakaları

Alithia, Politis ve Fileleftheros gazeteleri çok sayıda vakanın kaydedildiği özellikle Baf ve Aradip’te test sayısının da artırılacağını yazdı.

Baf’ta 1000, Aradip bölgesinde ise 300 adet test yapılmasına karar verildi.

Baf bölgesinde vaka sayısı 120’yi geçerken, Aradip’te geçtiğimiz Salı gününe kadar vaka sayısı 39’a ulaştı. Bu bölgelerdeki vaka sayısı nüfusa göre çok fazla olarak addediliyor.

Baf bölgesindeki yayılma kaynağının, İngiliz bir taşıyıcının, Baf hastanesinde yatan bir hastayı ziyaret etmesi olarak gösteriliyor. Nüfusu 25 bin olan Aradip’teki yayılma nedeni ise çok sayıda kişinin katıldığı iki cenaze olarak gösteriliyor.