Güneyde 2999 test 15 yeni vaka

Kıbrıs'ın güneyinde bugün 2999 test yapıldı, 15 yeni Covid-19 vakasına rastlandı. Güneydeki toplam vaka sayısı böylece 837 oldu.



Kıbrıs Epidemiyolojik Merkezi adına sonuçları açıklayan Dr. Kostrikis, 50 bin test rakamını geçtiklerini, 2 bin 999 yeni test yaparak, 16 yeni vaka daha belirlediklerini söyledi.



"20 bin test" kapsamı içinde olan sağlık profesyonellerinden 2 yeni vaka saptandığı açıklanırken, önceden belirlenen vakaların takibiyle de 6 yeni pozitif vakaya ulaşıldığı anlatıldı.



Dr. Kostrikis, "rastgele örnekleme" metodu ile testler de yapıldığını, bu testlerde yalnızca 1 vaka bulunduğunu, bunun da sevindirici bir gelişme olduğunu açıkladı.



Dr. M. Loizou ise hastaların durumu hakkında bilgi verdi, Mağusa Paralimni Hastanesinde sadece 15 kişinin tedavi edildiğini, 4 hastanın taburcu olduğunu ifade etti.



1'i Limasol ve 3'ü de Lefkoşa'da olmak üzere 4 hastanın durumu ise "kritik" olarak açıklandı.