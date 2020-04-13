Güneyde 1 ölüm, 29 yeni vaka



Kıbrıs'ın güneyinde Covid-19'dan dolayı bir kişi daha hayatını kaybetti. 891 yeni test sonrasında, 29 yeni vakanın da ortaya çıktığı açıklandı.



Güneyde corona virüs nedeniyle can kayıpları böylece 12'ye yükseldi. Daha önce Covid-19 testi pozitif olan ancak gerçek ölüm sebebi diğer hastalıklardan kaynaklanan başka kayıplar duyurulmuştu.



79 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiği açıklandı.



Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji Merkezi, 79 yaşında erkek bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğünü açıkladı. Kıbrıs Sağlık Bakanlığı'na göre, hastanın ağır tıbbi öyküsü olduğu, ancak, ölüm sebebinin Covid-19'dan kaynaklandığı belirtildi.



Yeni verilere göre, koronavirüs hastalarından ölenlerin sayısı on yedi'dir. Onlardan ikisi, ilan edildiği gibi, koronavirüs nedeniyle öldü, geri kalanı için nedenler karşılaştıkları diğer sağlık sorunlarına atfedildi.

29 yeni vaka

Kıbrıs'ın güneyinde Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji Merkezi 29 yeni teyit edilmiş koronavirüs vakası duyurdu ve böylece teyit edilen vakaların toplam sayısı 622'ye yükseldi.

29 yeni vakadan 19'unun, halihazırda onaylanmış vakaların temaslarının izlenmesinden ortaya çıktığı açıklandı.



