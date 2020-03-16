Gribal Enfeksiyon Kontrol Merkezleri kuruldu

Sağlık Bakanlığı, dünyada salgın bir şekilde devam eden Corona virüs enfeksiyonu takibini daha sıkı ve sağlıklı şekilde yapabilmek, ayrıca diğer hastalara da bulaşımını önlemek amacıyla bugünden itibaren Lefkoşa’daki tren yolu polikliniğinde Gribal Enfeksiyon Kontrol Merkezi oluşturulduğunu duyurdu.

Branş doktorlarının bu merkezimizde 24 saat hizmet vereceği, coronavirüs belirtisi gösteren hastaların nakillerini sağlayacağı belirtildi.

Özellikle öksürük, yüksek ateş, nefes darlığı ve üst solunum yolu şikayeti olan hastaların özel hastaneler, klinikler ve özel sağlık kuruluşları ile devlet hastanelerine değil, oluşturulan bu merkezimize başvurmaları istendi.

Ayrıca son iki hafta içinde yurtdışından gelenler ve onlarla temas edenlerin, öksürük, yüksek ateş ve nefes darlığı gibi belirtiler gösterenlerin, ilgili sağlık kurumuna başvurmadan önce 1102 numaralı sağlık bakanlığı ihbar hattına başvurmaları gerektiği de hatırlatıldı. Gerekli yönlendirmelerin çalışanlar tarafından yapılacağı belirtildi.

Mağusa Devlet Hastanesinde de Gribal Enfeksiyon Polikliniği oluşturulduğu açıklandı.