'Görüşümüz iki ayrı devlet modeline yakın'

Cumhuriyet Meclisi’nde dün gece Başbakanlık bütçesinin ardından, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçesi, oy çokluğuyla onaylandı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, müzakerelerde 51 yıllık başarısızlığın sorgulanması gerektiğini, bunun toplumsal ve tarihi bir sorumluluk olduğunu söyledi. Federasyonun kötü bir model olmadığını ancak Kıbrıs'ta federal yapının kurulması ve yaşatılması için gerekli şartların olmadığını kaydeden Özersay, iş birliğine dayalı farklı modellerin konuşulması gerektiğini söyledi. Özersay, kendilerinin "iki ayrı devlet" modelinde bir çözüme yakın görüş içinde olduklarını da ifade etti.