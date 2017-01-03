Gönyeli Çemberi proje çalışmalarına 'hava' engeli



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Gönyeli çemberinde devam eden 1’nci etap proje çalışmalarını yerinde inceledi.



Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Dürüst, Gönyeli çemberinde, özellikle sabah ve akşam saatlerinde meydana gelen sıkışıklığı önlemek amacı ile 2 etaplı projenin ilki olan kaçış yolları yapım çalışmalarını yerinde incelemek, projeyi yürüten firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler almak amacıyla Gönyeli çemberine gitti.



Dürüst, projenin tamamlanmasıyla, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanan sıkışıklığın büyük oranda giderileceğini belirtti.



Bakan Dürüst, Gönyeli çemberindeki incelemeleri sırasında, firma yetkililerinden almış olduğu bilgiler ışığında, projenin Nisan ayı içerisinde tamamlanacağını da belirtti.



Birinci etap projenin belirlenen şartlara uygun şekilde davam ettiğini, özellikle Girne- Mağusa istikametindeki kaçış yolunda inşa edilecek olan iki adet köprünün yapımının, havanın yağışlı olması nedeniyle bir süre durdurulmak zorunda olduğunu belirten Bakan Dürüst, “Bu zorunlu bir aradır. Ancak havanın müsait olması ile birlikte, çalışmalar devam edecek. Firma yetkililerinden aldığım bilgi ışığında, çalışmalara verilen zorunlu aranın, proje bitiş tarihine herhangi bir gecikme yaratmayacağıdır” dedi.



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, KKTC’de en çok aracın geçiş yaptığı Gönyeli çemberinin, proje bitimiyle birlikte büyük oranda rahatlayacağını yineleyerek, yolun güvenli kullanımı ile ilgili olarak tüm detayların düşünüldüğünü, Bakanlık teknik ekibinin de proje bitimine kadar çalışmaları takip edeceğini belirtti.