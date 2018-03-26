Gönyeli Alt Geçit Projesi yapım süreci başladı
Gönyeli Belediyesi, “Gönyeli Alt Geçit Projesi” yapım sürecinin başladığını duyurdu.
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Gönyeli Belediyesi, “Gönyeli Alt Geçit Projesi” yapım sürecinin başladığını duyurdu.
Belediyeden yapılan açıklamada, Gönyeli – Güzelyurt yolu üzerinde “Vedat Benzinci mevkiinde” “Gönyeli Alt Geçit Projesi” yapım süreci başladığından, vatandaşların projenin yapım süreci boyunca yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
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