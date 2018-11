Göksel Su Sel: 80’inci yaşımda paraşütle atlamak isterim

(Yaşam Koçu)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Esnek ve sakin

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… İnsana katkı koyacak herhangi bir iş yapardım.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden şey… Yaptığım işi nasıl daha iyi yapabilirim.

Kayıtsız kalamadığım şey… Çocuklar

En büyük pişmanlığım… Yıllar önce verdiğim ameliyat kararı

En büyük sevincim… Çocuklarımın varlığı

Hayatımın dönüm noktası… Hayatımda birden fazla dönüm noktası var.

Beni en çok etkileyen yazar… Stefano D’Anna

Başucumdaki kitap… Mucizeler Kursu

En keyif aldığım müzik… Klasik müzik (Fazıl Say)

En son izlediğim film… Vikingler

Kendim için son aldığım şey… Çanta

Dolabımdaki en gereksiz şey: Kalın paltolarım

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Renkli kalemler, kitap

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Değiştirmek değil, belki geliştirmek olabilir...

Kendimde beğendiğim özellik… Esnek ve nötrü olabilmek

Olmasa da olur: Limonata

Olmazsa olmaz… Kitaplarım/resim yapmak

En iyi yaptığım yemek… Severek yaptığımda bütün yemeklerim güzeldir.

Hayalimdeki dünya… İnsanların İNSAN OLduğu dünya

Aşk benim için… Ruhların buluşması

Onunla çok tanışmayı isterdim… Milton Erickson

Görmek istediğim yer… Kanada

Mutlaka yapmak istediğim… 80. yaş günümde paraşütle atlamak

Son olarak söylemek istediklerim… Her ne yapıyorsanız keyif ve farkındalıkla yapın