Göksel Su Sel: 80’inci yaşımda paraşütle atlamak isterim
İçimizdekiler/ Ülviye Akın Uysal
(Yaşam Koçu)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Esnek ve sakin
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… İnsana katkı koyacak herhangi bir iş yapardım.
Benim gündemimi en fazla meşgul eden şey… Yaptığım işi nasıl daha iyi yapabilirim.
Kayıtsız kalamadığım şey… Çocuklar
En büyük pişmanlığım… Yıllar önce verdiğim ameliyat kararı
En büyük sevincim… Çocuklarımın varlığı
Hayatımın dönüm noktası… Hayatımda birden fazla dönüm noktası var.
Beni en çok etkileyen yazar… Stefano D’Anna
Başucumdaki kitap… Mucizeler Kursu
En keyif aldığım müzik… Klasik müzik (Fazıl Say)
En son izlediğim film… Vikingler
Kendim için son aldığım şey… Çanta
Dolabımdaki en gereksiz şey: Kalın paltolarım
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Renkli kalemler, kitap
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Değiştirmek değil, belki geliştirmek olabilir...
Kendimde beğendiğim özellik… Esnek ve nötrü olabilmek
Olmasa da olur: Limonata
Olmazsa olmaz… Kitaplarım/resim yapmak
En iyi yaptığım yemek… Severek yaptığımda bütün yemeklerim güzeldir.
Hayalimdeki dünya… İnsanların İNSAN OLduğu dünya
Aşk benim için… Ruhların buluşması
Onunla çok tanışmayı isterdim… Milton Erickson
Görmek istediğim yer… Kanada
Mutlaka yapmak istediğim… 80. yaş günümde paraşütle atlamak
Son olarak söylemek istediklerim… Her ne yapıyorsanız keyif ve farkındalıkla yapın