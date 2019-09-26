Girne’de fuhuşa baskın

Girne’de dün gece geç saatlerde Cürümleri Önleme Şubesi’nin gerçekleştirdiği operasyonda bir araçta fuhuş yapan iki kişi suçüstü tutuklandı.

İki kadının fuhuş yapmasına aracılık eden ve bundan kazanç sağlayan F.Y.(E-31) ve Y.C.C.(E-20) dün tutuklandı.

Bugün mahkemeye çıkarılacak

Para karşılığı zorla cinsel ilişkiye girdikleri tespit edilen iki kadın gece geç saatlerde yapılan soruşturmanın ardından serbest kaldı.

Mahkeme emri ile tutuklanan F.Y. ve Y.C.C.'nin bugün Girne Kaza Mahkemesine çıkarılması bekleniyor.