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Girne'de Deri Projesi sergisi açılıyor

Girne'de Deri Projesi sergisi açılıyor

Oya Akın, Vasiliki Andreou, Ali Azhari, Pervin Yiğit, Nihat Özdal ve Giray Karahasan’ın eserlerinin yer alacağı Deri Projesi sergisi, 9 Mart Pazartesi günü ziyarete açılacak.

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Oya Akın, Vasiliki Andreou, Ali Azhari, Pervin Yiğit, Nihat Özdal ve Giray Karahasan’ın eserlerinin yer alacağı Deri Projesi sergisi, 9 Mart Pazartesi günü ziyarete açılacak.
Art Rooms’da yer alacak  olan serginin açılış saati 19:00 olarak açıklandı.

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