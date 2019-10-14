Girne'de bıçaklama

Girne’de dün gece yarısı, A.D. (E-30), 160 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada tartıştığı Burak Uzunhan’ı bıçakla kolundan yaraladı.

Polis Basın Bülteni’nde, zanlının tutuklandığı soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

KALDIRIM TAŞINI VİTRİNE FIRLATTI

Ortaköy’de dün gece yarısı, E.Z. (E-23), 176 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada kaldırım taşını bir iş yerinin vitrin camına atıp kırdı. Polis E.Z.’yi tutukladı.

FUHUŞA TEŞVİK…

Girne’de, 12-13 Ekim tarihlerinde M.A. (K-64) ve N.Y’nin (K-41), iki kadını yasa dışı olarak cinsi münasebette bulunmaya teşvik edip aracılık sağlayarak fuhuş yapmalarına yardımcı olup kazanç sağladıkları tespit edildi. Bahse konu şahısların tutuklandığı soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

ÇATI TAMİR EDERKEN DÜŞTÜ

Lapta’da dün Ömer Tekdaş (E-38), Turgut Reis Sokak üzerinde bulunan ikametgâhının balkon çatısını tamir ettiği sırada çatının çökmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Tekdaş’ın kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildiği ve burada ortopedi servisinde müşahede altına alındığı kaydedildi.