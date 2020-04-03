Girne 'kapatma' talep ediyor

Girne Belediyesi Meclisi, Bakanlar Kurulu’na Girne merkeze başka bölgelerden gelinmesinin yasaklanmasını önerdi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şöyle:

“COVİD-19 salgını ile ilgili Belediye Meclis üyelerini tek tek aradım. Yaşadığımız bu durumun hassasiyeti konusunda konuşmalar yaptık. Konuşmalarımızda herkesin yaşadığımız durumun hassasiyetinin farkında olduğunu, belediye meclis üyelerinin de COVİD 19 salgını ile ilgili kendi aralarında yaptıkları konuşmaları tarafıma ilettiler. Biz de belediye olarak bazı vatandaşlarımızdan ve bölgemiz doktorlarından gelen telkinleri göz önünde bulundurarak meclis üyelerimiz ile toplantı yapmadan telekonferans ile bir karar sureti oluşturmuş bulunuyoruz.

Bu süreçte aldığımız kararlar özet olarak; yaşadığımız sorunların çözümlenmesi için Girne Bölgesi hudutlarına Girne dışından görevli olmayanların girişinin yasaklanmasına, diğer amaçlarla gelen tedarikçi ve benzeri kişilerin kurallara uyması şartıyla girebileceklerinin kararının alınması için Başbakanlığı’na ve Bakanlar Kurulu’na konu hakkında öneride bulunulmasına oy birliği ile karar verildi.

Biz bu kararı, 30 Mart 2020 Pazartesi sabahtan Başbakanlığa ve Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği’ne gönderdik. Özellikle çevremizde meydana gelen pozitif vakalar artmaya başladığı bugünlerde, bunun öneminin bir kez daha altını çizerek, bu konuda bugün uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağının yeterli olmadığını, daha katı kurallar konulması gerektiğini, örneğin Girne merkeze civar köylerden alışveriş vb. maksadıyla gelinmesinin hiçbir manası olmadığını, çünkü diğer beldelerimizde de benzin istasyonları, eczane, market, kasap, banka ve bu bankaların şubeleri var.

Dolayısı ile Girne merkeze gerek doğudan gerek batı istikametinden gelmenin bir manası yoktur. Bu konuda bir hassasiyet oluşmuştur. Belediye meclisi dikkat çekmek amacıyla Bakanlar Kurulu’na böyle bir öneride bulunmuştur. Bunun da mutlaka dikkate alınması gerektiğine inanıyoruz ve bir karar sureti oluşturarak Belediye Meclis üyelerimizin çoğunun imzaladığı bu karar suretini, Sayın Başbakan’a ve Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği’ne yolladık. Bunu da kamuoyuyla paylaşmak istedim, çünkü bu konuda çevremizdeki pozitif vakalar artmaya başladığı günlerde bölge insanından bu konuda önemli telkinler gelmektedir, bunu da belirtmek istedim.”