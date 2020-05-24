Yenidüzen

Bakanlar Kurulu, 21 Mayıs tarihli toplantısında, Mart başında Berlin’de düzenlenmesi planlanan ancak COVİD - 19 nedeniyle iptal edilen ITB Berlin 2020 Turizm Fuarı’na katılıma ilişkin, yapılan otel rezervasyonu için 258 bin 395 TL’lik ödemenin karşılanmasını onayladı.

Turizm ve Kültür Bakanı Ünal Üstel, salgın nedeniyle iptal olan fuar için biletlerin ve konaklama ücretinin 'boşa gitmediğini' savundu, iade yapılmadığını ancak seneye kullanacaklarını söyledi.

258 binlik konaklama bedeli

Resmi Gazete’de de yayımlanarak yürürlüğe giren kararda, 4-8 Mart 2020 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenmesi planlanan ancak COVİD-19 nedeniyle Alman Hükümeti’nin talimatı ile iptal edilen ITB Berlin 2020 Turizm Fuarı’na katılımına ilişkin önceden yapılan otel rezervasyonları için ihtiyaç duyulan 258 bin 395 TL’lik konaklama bedelinin, Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu’nun, “Yurtdışı Geçici Görev Yollukları’ kaleminden karşılanmasına karar verildiği belirtildi.

Sosyal medyaya yansıyan ve tepki toplayan kararda, konaklama bedelinin yüksek olmasının yanı sıra, iptalsiz ve sigortasız olması da eleştirildi.

Turizm ve Kültür Bakanı Ünal Üstel:

“İsraf olmadı… Gelecek yıl gideceğiz”

Turizm ve Kültür Bakanı Ünal Üstel, salgın nedeniyle iptal olan fuar için biletlerin ve konaklama ücretinin 'boşa gitmediğini' savundu, iade yapılmadığını ancak seneye kullanacaklarını söyledi. Yenidüzen'e açıklama yapan Üstel, "Ülkemizden turizm temsilcileriyle, bir hafta sürecek olan bu fuara katılacaktık. Ortalama 10 kişiydik. Fiyatların ucuz olması için, kendi ülkenizin işletmelerinden olan Polatkan isimli acente ile çalıştık" şeklinde konuştu.

Üstel, ödenilen ücretin israf olmadığını, ilgili otel ve havayolu şirketi ile görüşülüp gelecek sene bu seyahate çıkacaklarını ifade etti. Üstel, herhangi bir para iadesi almadıklarını, yolculuğun da 'sigortalı' olmadığını kaydetti.