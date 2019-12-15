GİBETSU ayakta alkışlandı

XVI. Tiyatro Günleri kapsamında Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu’nun sahnelediği 2.Caddenin Mahkumu adlı oyun dün akşam Güzelyurt AKM’de sahnelendi.

Neil Simon’un yazdığı Nermin Uğur’un yönettiği oyun ayakta alkışlandı.

Oyunda Cenk Gürçağ, İlkşen Varoğlu Atik, Mehmet Soyluoğlu, Ayleta Futsi, Şerife Eminağa, Ayşen Rahvancıoğlu, Sevil Birben Sargın, İlde Atik, Perihan Hulusioğlu, Dilek Seçkin ve Fethi Ercan oyuncu olarak yer alırken Fatma Tüney ve Perihan Hulusioğlu da yardımcı yönetmenlik görevini üstleniyor.

Oyunda, tipik bir Amerikan orta sınıf ailesi olan Mel ve Edna`nın trajikomik öyküsü üzerine kurulu olan oyun boyunca Mel ve Edna`nın, Amerikan kapitalizminin ve maddeci değerlerin ironik sembolü olarak karşımıza çıkan İkinci Cadde’deki evlerinde birer mahkûma dönüşmeleri anlatılıyor.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar sahnelediği tiyatro ekibini performansdan dolayı kutlayarak Sanat Yönetmeni Derman Atik’e teşekkür plaketi takdim etti.