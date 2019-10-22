Meltem SONAY

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu’nun Hükümet’e mensup bir milletvekili olarak Genel Kurul’da ilk konuşmacı olarak kürsüye gelmesinin ardından Başbakan Ersin Tatar’ın da Sanver’e yanıt vermek üzere kürsüden yaptığı uzun konuşma, Genel Kurul’da ‘Hükümet söyler, hükümet dinler’ gerginliği yarattı.

Konuşmalara geçilmeden önce söz alan DP Milletvekili Serdar Denktaş, Güncel konuşmalarda ‘Muhalefet Milletvekilleri’ne öncelik verilmesi gerektiğini belirtmişti.

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da Denktaş’a katılmış, kendisinin ‘tesadüfen’ ilk sırayı aldığını söylemişti.

Başbakan Tatar’ın Manavoğlu’nun ardından kürsüye gelerek süreyi de aşan bir açıklama yapması, hem YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, hem de bazı CTP Milletvekilleri’nde eleştirildi.

Başbakan Tatar ise, ‘Ben çıktım açıklama yaptım, hoşunuza gidecek sandım” şeklinde konuştu.

Başbakan Ersin Tatar: “Ekonomik çarklar dönmeye başladı"

Hükümet’in esas söyleminin ekonomik krizdeki ülkenin düzlüğe çıkması olduğunu söyleyen Başbakan Ersin Tatar, protokolün imzalanması ile para akışının başladığını, yarım kalmış ihalelerin tamamlanması için gayret gösterildiğini belirtti.

Ekonomik çarkların dönmeye başladığını söyleyen Tatar, dövizdeki dalgalanmanın da nispeten durduğuna işaret etti, göstergelerle birlikte faizlerde de düşüş yaşandığını belirtti.

Başbakan Ersin Tatar, Meclis Genel Kurulu’nda ‘Bakanlıklar ve çalışmaları’na ilişkin HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu’nun konuşmasına yanıt verdi.

Ekonominin daha da toplanması ve Türkiye’nin de durumuna bağlı olarak buraya yansımanın da daha iyi olacağı görüşünü belirten Tatar, şu anda 2020 yılı için Mali Protokol çalışmalarının başladığını belirtti.

Açığın azaltılması, kamu bankalarına borçların ödenmesi noktasındaki çalışmaların yanı sıra, özel teşebbüsün yatırımlarının da artmasının beklendiğini söyleyen Tatar, 2020 yılında ekonomide büyüme beklentisini dile getirdi.

‘Üretim’ vurgusu yapan Başbakan Tatar, DPÖ ile Ekonomi Bakanlığı’nın aynı vizyonla çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Maliye Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre 2020 bütçesinin 2019’a göre çok daha sürdürülebilir olacağının değerlendirildiğini aktaran Tatar, 100 polisin alınması için Hükümet’in kararlığını sürdürdüğünü de belirtti.

‘Huzur ve asayiş’ için Polis Örgütü ile direk temas halinde olduğunu söyleyen Tatar, polisin GKK ile birlikte Hükümet’e de bağlı olduğunu ve yakın çalışıldığını kaydetti.

Mobese kameraları ile ‘devlet gözetliyor’ algısının yaratılmasının önemli olduğunu söyleyen Başbakan Tatar, şu anda Türkiye’den yetkililerin Polis Okulu’ndaki polisimize trafik eğitimi verdiğini de aktardı.

Tatar, çeşitli sıkıntılar yaşandığını ama dünyanın her yerinde de bu şekilde sıkıntılar yaşandığını kaydetti.

Nami’den Tatar: “Hükümetinizin nüfus politikası var mı?

Başbakan Ersin Tatar’ın çizdiği ‘iyimser tabloya’ işaret eden CTP Milletvekili Fikri Toros ve Özdil Nami, Tatar’a sorular yöneltti.

Nami, Hükümet’in nüfus politikası olup olmadığını sordu, altyapının aklındaki modeli kaldırıp kaldıramayacağını sordu. Nami, Türkiye ekonomisini ‘ani şokların’ etkilendiğine işaret ederken, bunun KKTC Ekonomisi’ne derin yaralar açtığını da anımsattı, benzer şokların gelebileceğinin hesap edilmesi gerektiği düşüncesini belirtti, Türkiye Hükümeti ile bunun konuşulup konuşulmadığını sordu.

Tatar: “Dediğinizi anlıyorum, devalüasyon olacağını beklemiyorum”

Nami’nin sorusu üzerine ‘tüm bunların düşünüldüğünü’ söyleyen Başbakan Tatar, daha fazla proje odaklı gelişmeler ve çalışmalara destek için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Şu anda 2020 Mali yılı protokolünün çalışıldığını yineleyen Tatar, “Dediğinizi anlıyorum, ben öyle bir devalüasyon olacağını beklemiyorum” dedi.

Karamsarlığa gerek olmadığını söyleyen Tatar, ‘Ben bu döviz düşecek dedim, düştü, gene düşecek dedim gene düştü. Şimdi ne düşecek ne yükselecek diyorum” dedi.