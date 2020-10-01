Geleneksel heyecan başlıyor

Yenidüzen Gazetesi tarafından 23 yıldır gerçekleştirilen, ülke sporuna ve sporcusuna önemli bir motivasyon kaynağı olan ‘Yılın Spor Ödülleri’nde heyecan başlıyor. Geride bıraktığımız dönemde yer aldıkları branşlarda başarılı olan isimler arasında adaylar belirlendi. Yılın Sporcusu, Yılın Antrenörü, Yılın Hakemi, Yılın Yöneticisi ve Yılın Genç Yeteneği kategorilerinde yer alan isimler arasında birincileri yine her yıl olduğu gibi bu yıl da siz okuyucularımız belirleyecek.

Adaylar belirlendi

Yenidüzen Yılın Spor Ödülleri’nde Covid 19 pandemisi de göz önüne alınarak bir adaylar bir süre önce gerçekleştirilen toplantıda belirlendi. Yenidüzen Gazetesi Spor Servisi’ndeki spor yazarlarının yanı sıra ülkemizin başarılı eski futbol hakemlerinden Mehmet Malek, Spor Dairesi eski Müdürü Alkan Değirmencioğlu ve Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği adına Asbaşkan Şükrü Burağan toplantıda yer aldı. Yapılan toplantı ile beş kategoride 25 aday belirlendi.

Merve Çelebi’ye özel ödül

Gerek salon gerek plaj gerekse kar voleybolunda, ülkemizde ve Türkiye Milli Takımı adına mücadele eden, son iki yılda Yılın Spor Ödülleri’nde en fazla oy alarak Yılın Sporcusu seçilen Merve Çelebi’ye geride bıraktığımız dönemde yurt içi ve yurt dışında elde ettiği başarılardan dolayı özel ödül verilmesi kararlaştırıldı. Çelebi’ye ödülü, oylamanın ardından düzenlenecek ödül töreninde takdim edilecek.

Kupon ve SMS oylaması ve oylama süresi

Yenidüzen Yılın Spor Ödülleri’nde desteklediğini aday için gerek gazetede yayınlanacak olan kuponlarla, gerekse Kısa Mesaj (SMS) ile oy verebileceksiniz. SMS oylaması ise gelecek hafta. SMS oylamasının başlangıç tarihi önceden duyurulacak. Her iki oylama da 15 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek ve söz konusu tarih oylamanın son günü olacak.

İlk kupon yarın

İlk kupon yarın gazeteniz Yenidüzen’de yer alacak. Gazetede yayınlanacak olan kuponlar üzerinde yer alan beş kategori içerisinde en az 1, en fazla 5 kategoride, her kategoride tek isime gelecek şekilde oy kullanabileceksiniz. Tamamı boş gönderilecek olan kuponlar ise geçersiz sayılacak. SMS oylaması ile ilgili detaylı bilgi yeni hafta ile birlikte duyurulacak. İşte adaylar:

YILIN SPORCUSU

Buse Savaşkan (Atletizm)

Tuğba Aydın (Atletizm)

Yasin Kurt (Futbol)

Ahmet Dağer (Basketbol)

Kemal Özekmekçi (Vücut Geliştirme)

YILIN ANTRENÖRÜ

Ali Oraloğlu (Futbol)

Özgü Bayraktar (Futbol)

Hüseyin Dayı (TS Basketbol)

Tuncel Türker (Tenis)

Kemal Derebey (Voleybol)

YILIN YÖNETİCİSİ

Hasan Gazioğlu (Tenis)

Ruhsar Vudalı (TS Basketbol)

İbrahim Önderoğlu (Motorsporları)

Koral Bozkurt (Futbol)

Ediz Arıkan (Hentbol)

YILIN HAKEMİ

Utku Hamamcıoğlu (Futbol)

Kerem Eran (Futbol)

Recep Kılıç (Voleybol)

Halim Güdenoğlu (Hentbol)

Tugay Yazgan (Basketbol)

GENÇ YETENEK

Gürsu Gülerler (Atletizm)

Hasan Akkuyu (Futbol)

Hasan Ulukök (Futbol)

Seray Bayraktar (Voleybol)

Özgül Çetin (Yüzme)