GBSAM Tiyatro Kulübü perdelerini yarın açıyor

Geçitkale Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi ( GBSAM ) Tiyatro Kulübü, 2019-2020 sezonu perdelerini yarın “Kadın Sığınağı" oyunuyla açacak.

Geçitkale Belediyesi Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tuncer Cücenoğlu tarafından kaleme alınan, “Kadın Sığınağı” oyununu Leyla Ulubatlı yönetiyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’nın himayelerinde sahnelenecek oyun saat 20.00`de Geçitkale Gençlik Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde yer alacak. Oyun, 8 Mart akşamı aynı yerde ve aynı saatte yeniden sahneye konacak.



Öztaş’tan 8 Mart mesajı

Oyun ve 8 Mart Dünya Emekçi kadınlar Günü nedeniyle açıklama yapan Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, evinde anne, iş yerinde çalışan, toplumda saygın bir fert olan emekçi kadınların ülkenin toplumsal birliği ve dirliğinde hayati rolleri olduğunu vurguladı.

Öztaş, “ Sokak ortasında ardı ardına katledilen, töre ve geleneklerin gerisine gizlenen caniler tarafından gencecik yaşta hunharca canlarına kıyılan kadınların, genç kızların dramları millet olarak yüreğimizi sızlatmaktadır” dedi.

Kadınlara uzanan kirli ve kanlı ellerin kırılıp atılması ve suçluların hak ettikleri cezaların verilmesi için vakit geçirilmeksizin ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini kaydeden Öztaş, Türk kadınının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

Geçitkale Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi (GBSAM) Tiyatro Kulübü’nün hazırladığı Kadın Sığınağı isimli oyunu izleyiciyle buluşturmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Öztaş, tiyatronun, bir ülkenin kültürü, tarihi, sosyal toplumsal ve siyasi yaşamının aynası olduğunu ifade etti.

Öztaş, “Tiyatro Kulübü’müzün hazırladığı oyuna, başta Geçitkale`de yaşayan halkımızı, emekçi kadınlarımızı, tiyatro severleri, kısaca ülkemizdeki tüm insanlarımızı oyunumuzu izlemeye davet ederiz. Bunun yanında kulübümüze emek veren 11 yürekli kadınımız ve bir kız çocuğumuzu gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı kutlar, bu güzel ve özel oyundan dolayı onları tebrik ederiz” dedi.