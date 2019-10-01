Gazi Lisesi’nde ‘Yasaya aykırı kayıt kabul’ eylemi hazırlığı

Lefke Gazi Lisesi’nde yasalara aykırı olarak kayıt kabul tüzüğünün uygulanmasına yönelik toplantı yapıldı.

Toplantıya Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) Örgütlenme ve Eğitim Sekreterinin yanı sıra Lefke Gazi Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Lefke Şube Başkanı, Denizli-Gemikonağı kalkındırma Derneği, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Lefke Kooperatifi yetkilileri ile Lefke Gazi Lisesi Okul İdaresi ve öğretmenleri katıldı.

Lefke Gazi Lisesi’ne kayıt yapması gereken 6.sınıf öğrencilerinin yasalara aykırı olarak Şht. Turgut Ortaokulu’na kayıt yapmalarından dolayı yaşanan sıkıntıların ilgili taraflarca Eğitim Bakanlığı’na defalarca iletilmesine rağmen bir türlü gereğinin yapılmadığı konuşuldu.

Lefke Gazi Lisesinde geniş kapsamlı yapılan değerlendirme toplantısı sonrasında, sorunun Bakanlık tarafından en yakın zamanda çözülmemesi durumunda Sendika yetkilileri ile birlikte eylem birlik ve beraberlik kararını ortaya koydular.