Gave’de Bazaar var

Kıbrıs'ın kuzeyinde ilk kez dress code konseptine sahip Crafts and Vintage Bazaar'ın yedincisi 8 Ağustos 2020 - Cumartesi günü 19:00-23:00 saatleri arasında Alsancak’ta, Gave Coffee’de gerçekleşiyor.

Her etkinlikte ayrı bir dress code konsepti ile öne çıkan Bazaar’da bu kez çizgili kıyafetler ön planda olacak.

Gecede tasarım ürünleri, müzik, vintage, atıştırmalıklar, şarap ve kahve ile katılımcılar keyifli zaman geçirecek.