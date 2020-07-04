GAÜ'den %75 burslu yatay geçiş

Yatay geçişlerde GAÜ’ye kayıt hakkı kazanan tüm öğrencilere, Hukuk, Pilotaj ve Eczacılık bölümleri hariç, 7 yıl kesintisiz %75 burs verileceği belirtildi.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, 2020-2021 Akademik Yılı kurumlar arası geçiş için, GAÜ’nün uygulama esasları, başvuru şekli ve tarihi ile gereken belgelerin üniversitenin web sitesinden paylaşıldığı belirtildi.

GAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı açıklamasında, uygun görülen (Hukuk, Pilotaj ve Eczacılık bölümleri hariç) tüm başvurulara 7 yıl kesintisiz %75 eğitim bursu sağlanacağı bildirildi.

Başvuruların kayit@gau.edu.tr mail adresine yapılabileceği belirtilen açıklamada, ayrıntılı bilgi ve detaylara, www.gau.edu.tr web sitesi, 0850 650 2000 numaralı GAÜ Çağrı Merkezi yada kayit@gau.edu.tr mail adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.