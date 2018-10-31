G.Birliği’nde Züğürt istifa etti

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği’nde başkan İlker Züğürt istifa ettiğini açıkladı. Züğürt yaptığı açıklamada 20 Haziran 2018 tarihinde seçilmiş olduğu Gençler Birliği başkanlığı görevinden, futbol takımının sezon başından beri almış olduğu başarısız sonuçlar ve camiayı bir araya toparlayamama gibi unsurlardan dolayı kulübe daha fazla zarar vermemek ve yeniden yapılanmasına fırsat vermek düşüncesi ile istifa kararı aldığını belirtti.