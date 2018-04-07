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Futbolda alınan sonuçlar ve program

Futbolda alınan sonuçlar ve program

K-Pet Birinci Lig’de Girne Halk Evi – Esentepe ile K-Pet Süper Lig’de Yenicami – Binatlı karşılaşmaları 19.00’da, diğer A takım karşılaşmaları 16.00’da başlayacak

A+A-

K-Pet Birinci Lig

Hamitköy – Mormenekşe:

BUGÜN

K-Pet Süper Lig

Mete Adanır Stadı
Türk Ocağı – Ozanköy
Osman Özpaşa

Atatürk Stadı
G. Gücü – Yalova
Mehmet Sezener

Üner Berkalp Stadı
Baf ÜY - Merit A. Yeşilova
Utku Hamamcıoğlu

16 Ağustos Stadı
Lefke - GAÜ Çetinkaya
Turgay Misk

K-Pet Birinci Lig

Dr. Fazıl Küçük Stadı
Dumlupınar – Çanakkale
Fehim Dayı

Üç Şehitler Stadı
Görneç – Gönyeli
Hüseyin Özkan

YARIN

K-Pet Süper Lig
Canbulat Stadı
Mağusa TG - Doğan TB
Serhan Şimşek

Cihangir Stadı
Cihangir – Y. Boğaziçi
Ali Özer

Cumhuriyet Stadı
G.Birliği – K.Kaymaklı
Emre Öztaşlı

K-Pet Birinci Lig

Maraş Stadı
Maraş – Lapta
Serkan Durmaz

Eray Vudalı Stadı
Akova – Göçmenköy
Evren Karademir

B. Bağcıl Stadı
B. Bağcıl - Kaya Mehmetçik
Hakan Muhtaroğlu

Sadık Cemil Stadı
Değirmenlik – Doğancı
Mustafa Öztugay

PAZARTESİ

K-Pet Süper Lig

Atatürk Stadı
Yenicami – Binatlı
Mehmet Malek

K-Pet Birinci Lig

Mete Adanır Stadı
Girne HE – Esentepe
Hasan Eriş

 

Not: K-Pet Birinci Lig’de Girne Halk Evi – Esentepe ile K-Pet Süper Lig’de Yenicami – Binatlı karşılaşmaları 19.00’da, diğer A takım karşılaşmaları 16.00’da başlayacak

 

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