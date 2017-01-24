Didem MENTEŞ

Bir süredir Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden ‘yasa dışı hamileliği sonlandırma’ davasında, bu kez teknik tanık olarak Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Salih Beyoğlu, dinlendi.

Beyoğlu, tıbbi atıklar konusunda ve tıbbı attık uygulamasıyla ilgili bilgiler vererek, ‘fetüs’ ve kesilmiş durumdaki kol bacak gibi parçaların tıbbi atığa girmediğini ve gömüldüğünü vurguladı.

2011 yılında tıbbi atıkların toplanması için turuncu renkli bir araba konteynırı, turuncu renkli çöp tenekeleri alındığını söyleyen Beyoğlu, tıbbi atıkların sadece Girne Akçiçek Hastanesi ve Girne Özel Hastanesi’nden toplandığını, hiçbir özel hastaneden bu araçla tıbbi atıkların toplanmadığını açıkladı.

Bu arada mahkeme davaya devam etmek üzere duruşmayı 26 Ocak Perşembe gününe erteledi.

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