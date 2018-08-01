Facebook Hesabınızı Miras Bırakın

Cenk Paşa

Facebook hesabı miras mı bırakılır demeyin. Çok sayıda Facebook kullanıcısı öldükten sonra hesabının ne olacağını merak ediyor.

Bir de bu duruma maddi kazançlar eklenince işler daha da karmaşık oluyor. Facebook’ta hesaplar, gruplar ve sayfalar artık parasal değerler ile ifade ediliyor. Milyonlarca takipçisi olan bir sayfayı yöneten kişisel profil hesabının değerini düşünün.

Facebook’un miras bırakma yani Anıtlaştırılmış hesap özelliği bu karmaşıklığı ortadan kaldırıyor. Miras bırakılan hesaplar tam olarak yetki devri yapmadığı için siz yine de güvendiğiniz birine hesap bilgilerinizi not ederek teslim edin.

NASIL ORTAYA ÇIKTI

2012 yılında 15 yaşındayken Berlin’de hareket hâlindeki bir metronun altında kalarak ölen kızlarının sosyal medya hesabına erişemeyen bir ebeveyn, Facebook’a dava açmıştı. Söz konusu ebeveyn, kızlarının Facebook hesabındaki özel bilgilere ulaşıp ölümünün bir intihar sonucu olup olmadığını tam olarak açıklığa kavuşturmak için mahkemeye başvurmuştu. Bunun üzerine dava, Federal Yargıtay’a taşındı.

Federal Yargıtay Başkanı Ulrich Herrmann, emsal niteliği taşıyan kararı açıkladı. Mektupların ve günlüklerin de mirasçılara kalacağını söyleyen Hermann, dijital içeriklerin ayrı bir uygulamaya tabi tutulmasına gerek olmadığını belirtti.

Bu hakkın aileye geçebilmesi için ölen kızın ailesiyle Facebook arasında bir kullanıcı sözleşmesi imzalandı.

Dünyanın en kalabalık sosyal ağı olan Facebook, hayatını yitiren kullanıcılarının hesaplarını teyit ettikten sonra hesaba bir işaret koyarak bildirim ve diğer seçenekleri kapatıyor. Ölüm yıl dönümlerinde hatırlanmasını sağlamayı amaçlayan Facebook bir adım daha ileriye giderek hesabınızın mirasçısını da size soruyor.

Bu özellik ile birlikte yaşamını yitiren kullanıcıların mirasçıları ister hesabı kapatabilecek isterse anmaya devam edebileceklerdir. Kulağa hoş gelen bir özellik olsa da umarız kimse bu özelliği kullanmak zorunda kalmaz.

ANITLAŞTIRILMIŞ HESAP

Anıtlaştırılmış hesaplar, bir kişi vefat ettikten sonra kişinin arkadaşlarının ve ailesinin bir araya gelip anılarını paylaşmalarını sağlayan bir yerdir. Anıtlaştırılmış hesapların temel özellikleri ise,

Kişinin profilinde adının yanında Anısına ifadesi yer alması,

Hesabın gizlilik ayarlarına bağlı olarak, kişinin arkadaşları anıtlaştırılmış Zaman Tünelinde anılarını paylaşabilmesi,

Kişinin paylaştığı içerikler (ör. fotoğraflar, gönderiler) Facebook'ta kalır ve paylaşıldıkları hedef kitle bunları görebilmesi,

Anıtlaştırılmış profiller "Tanıyor Olabileceğin Kişiler" önerileri, doğum günü hatırlatmaları, reklamlar gibi herkese açık alanlarda görünmez

Anıtlaştırılmış bir hesaba hiç kimse giriş yapamaz

Bir hesap vârisi olmayan anıtlaştırılmış hesaplarda değişiklik yapılamaz

Geçerli bir talep almamız halinde, yöneticisinin hesabı anıtlaştırılan tek yöneticili gruplar Facebook'tan kaldırılır

HESABINIZI SİLME

Vefat etmeniz halinde hesabınızın kalıcı olarak silinmesini tercih edebilirsiniz. Bunun için:

Facebook'un sağ üst köşesinden simgesine tıklayın ve ayarlar'ı seçin

Sol menüden Güvenlik'e tıklayın

Hesap Vârisi'ne tıklayın

Hesabım kalıcı olarak silinsin'e tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin

ARKADAŞLAR VE AİLE İÇİN

Facebook'taki insanların yakınınızla ilgili anılarını paylaşmaları için başka bir alan oluşturmak istiyorsanız, bir grup kurmanızı tavsiye ederiz.

Bir hesabın anıtlaştırılmasını talep etme veya vefat eden bir kişinin hesabının Facebook'tan kaldırılmasını talep etme hakkında Facebook Yardım Merkezi'nden daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Facebook uydu üzerinden henüz internet hizmeti alamayan bölgelere ulaşmayı hedefliyor. Facebook ile birlikte SoftBank ve SpaceX gibi firmalarda internet uydusu üzerinde çalışmalar yürütüyor. Facebook internet uydusu için tanıtım çalışmalarına 2019 içerisinde başlayacak. Dünya genelinde internet hizmeti konusunda sorun yaşayan bölgeler incelendiğinde, bu geniş bant hizmetinin maddi giderlerinin net olarak karşılanamayacağı ortaya çıkıyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Facebook, TechChurch’e yaptığı açıklamalarla yaş sınırı getireceğini açıkladı. Yaptığı açıklamada, 13 yaşın altındaki kullanıcıların hesaplarını tespit edip kapatacaklarını belirtti. Hesaplarını tekrardan açmak isteyen kullanıcıların Facebook’a kimliğini yollayarak 13 yaşın üstünde olduğunu kanıtlamaları gerekecek. Twitter kısa bir süre önce 13 yaşını doldurmayan kullanıcıların hesabını kapatmaya başlamıştı.

Instagram hesabınız herkese açıksa, istemediğiniz birisinin gönderilerinize veya hikâyelerinize bakmasını engelleme şansınız yok. Zira, siz o kişiyi engelleseniz bile başka bir hesap ile sizin profilinizi rahatlıkla görüntüleyebilir. Instagram’da sadece hesabını gizleyenlerin yararlanabildiği takipçi silme özelliği, herkese açık hesaplar tarafından kullanılabilecek. Şu anda testleri devam eden bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı hakkında bilgimiz yok.