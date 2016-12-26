Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, Ercan Havalimanı’nda yer hizmetlerini sürdüren Cyprus Airport Services (CAS) şirketindeki işlerine son verilen Emek-İş üyelerinin Meclis önünde kurduğu eylem çadırını ziyaret ederek eylemcilere destek belirtti.

Ahmet Kaptan, burada yaptığı konuşmada, hükümetin bir yandan ekonomik sıkıntıların artmasına neden olurken diğer yandan anayasal hakları çiğnediğini söyledi.

Sendikalaşma hakkının gasp edildiğini dile getiren Kaptan, bir an önce bu yanlıştan dönülmesini istedi.

FELEK

Eylemcilerin üye olduğu Emek-İş’in bağlı olduğu DEV-İŞ Başkanı Hasan Felek de eylemin yedinci gününe girdiğini dile getirerek, talepleri gerçekleşene kadar eyleme devam edeceklerini dile getirdi.

Felek, verdikleri mücadelede sendikal dayanışmanın önemini vurguladı.

AŞAM

Emek-İş Başkanı Koral Aşam ise burada yaptığı konuşmada, sorunun aşılması için yetkili makamlara görüşme talebi ilettiklerini ancak olumlu dönüş almadıklarını anlattı.

CAS’ta halen çalışanlara sendikaya üye oldukları ve eylemleri destekledikleri gerekçesiyle baskı yapıldığını söyleyen Aşam, hükümet yetkililerini göreve çağırdı.