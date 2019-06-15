Eski Eserler: ‘daldan dala’

Ayşe GÜLER

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, UBP-HP Koalisyon Hükümeti dönemi dahil, geçmiş hükümet süreçlerinde deyim yerindeyse ‘oradan oraya’ savruldu.

4’lü Koalisyon Hükümeti’nde Turizm ve Çevre Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Daire,

UBP-HP Hükümeti Koalisyon Protokolü’nde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlanacağı ifade edilse de uygulamada öyle olmadı.

Daire, Bayındırlık Bakanlığı yerine Başbakan Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı’nın bünyesine kaydırıldı.

Dışişleri’nden Ekonomi’ye…

Geçmiş yıllarda yoğunluk olarak Turizm ve Çevre Bakanlığı altında hizmet veren Daire’nin, dönem dönem, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Bakanlığı gibi bakanlıkların altında yer alması dikkat çekti.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin sürekli olarak yer değiştirmesini ilgili taraflar da eleştirdi.

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin sürekli olarak bakanlıktan bakanlığa değişmesini eleştirdi, “Bu durum, bu gibi kurumların üzerinde büyük rant olmasından kaynaklanıyor” dedi.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, eski Müdürü Tuncer Bağışkan, her hükümet döneminde dairelerin ‘ilgisiz’ bakanlıklara bağlanmasına karşı olduğunu aktararak, dairenin Kültür Dairesi ya da Turizm Bakanlığı’na bağlanması gerektiğini ifade etti.

Daire, nerden nereye aktarıldı…

Yakın geçmiş incelendiğinde; dairenin şu andaki hükümet protokolünde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlanacağı ifade edildi.

Hükümetin kurulmasının ardından, Bakanlar Kurulu tarafından alınan karara göre; daire

Başbakan Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı’nın bünyesine kaydırıldı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman başkanlığındaki 4’lü Koalisyon Hükümeti döneminde Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Turizm ve Çevre Bakanlığı altında hizmet veriyordu.

Aynı şekilde UBP-DP(2016-2018), UBP-CTP (2015-2016) Hükümetlerinin görev süresince de Daire, Turizm Bakanlığı altında yer aldı.

2013-2015 yılları arasında görevde kalan CTP-DP Hükümeti boyunca Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Ekonomi Bakanlığı bünyesindeydi…

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Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu:

“Kurumların üzerindeki ranttan kaynaklanıyor”

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin sürekli olarak bakanlıktan bakanlığa değişmesini eleştirdi, “Bu durum, bu gibi kurumların üzerinde büyük rant olmasından kaynaklanıyor” dedi.

Refikoğlu, aynı şekilde Şehir Planlama Dairesi’nin de geçmiş yıllarda farklı bakanlıklara kaydırılmasını eleştirdi.

“Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile Dışişleri Bakanlığı’nın ne alakası olabilir?” diye soran Refikoğlu, “Rant çevrelerinin istekleri, oyunları, vatandaşın oyunu kazanacak etkenler olduğu için oynuyor” dedi.

Kurulacak şema ile her hükümet döneminde bakanlıklara bağlı dairelerin değişmemesi gerektiğini belirten Refikoğlu, “Sistem kurulur, dairelerin hangi bakanlıkların altında oynanmaz. Bakanlık isimlerini kaldıralım. Parti isimlerini koyalım” şeklinde konuştu.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, eski Müdürü Tuncer Bağışkan:

“Dairenin, ilgisiz bakanlıklara bağlanmasına karşıyım”

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, eski Müdürü Tuncer Bağışkan, her hükümet döneminde dairelerin ‘ilgisiz’ bakanlıklara bağlanmasına karşı olduğunu aktardı.

Bağışkan, dairenin Kültür Dairesi ya da Turizm Bakanlığı’na bağlanması gerektiğini ifade etti.

Geçmiş hükümetler döneminde Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’ne bağlı fonun kaldırıldığını, genel bütçeye aktarıldığını belirten Bağışkan, bu nedenle restorasyonların istenildiği gibi ilerlemediğini hatırlattı.