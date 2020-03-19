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Erhürman’dan ‘hızlı tarama kiti’ çağrısı

Erhürman’dan ‘hızlı tarama kiti’ çağrısı

Coronavirüs salgınına yönelik önlemler tüm dünyada tartışılırken, ülkemizde de “yaygın test yapılması” gündeme geldi.

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “hızlı tamalar kiti” için Türkiye’yle iletişim kurularak, bu yönde adım atılmasını istedi.

Erhürman, şu çağrıyı yaptı:

“En önemli sıkıntılarımızdan biri yapmamız gerektiği kadar test yapamamak. Türkiye Cumhuriyeti yarından itibaren hızlı tarama kitini devreye sokacağını açıkladı. Hiç vakit kaybetmeden Türkiye Cumhuriyeti ile bağlantı kurularak hızlı tarama kitlerini sağlayıp daha yoğun test yapma olanağına sahip olmamız ve testlerin kullanım koşullarını belirlememiz lazım.”

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