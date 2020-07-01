Ercan'a yangın helikopteri konuşlandırılacak

Hükümet, her yıl yaz aylarında tartışma konusu olan yangın helikopteri konuşlandırılması için karar aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, "muhtemel büyük orman yangınlarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulması halinde, Türkiye Cumhuriyeti'ne ait 7 helikopterden uygun görülen biri", 1 Temmuz'dan itibaren KKTC'de konuşlandırılacak.

Söz konusu helikopter ile 6-7 kişiden oluşacak teknik ekibine, gümrük işlemi yapılmaksızın ülkeye gelmesi için gerekli izin verildi.

Helikopterin ülkede konuşlandığı sürece konaklama masrafları, iaşe ibate giderleri ile Ercan Havalimanı'ndan yakıt temininin sağlanarak tüm giderlerin Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından karşılanmasına karar verildi.