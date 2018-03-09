Ercan Yazgan hayatını kaybetti

"Kapıcı Cafer" ve Kaygısızlar dizisindeki "Memnun Kaygısız" tiplemesiyle tanınan usta oyuncu Ercan Yazgan, tedavi gördüğü hastanede dün akşam hayatını kaybetti.

Bizimkiler dizisinin Kapıcı Cafer'i ile gönüllerde taht kuran usta oyuncu Ercan Yazgan, 3 Mart 2018 tarihinde solunum yetmezliği nedeniyle özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

Yoğun bakım servisinde hipotansiyon, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve bunların sonucunda oluşan çoklu organ yetmezliği nedeniyle yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

"BU AKŞAM KAYBETTİK"



Ercan Yazgan'nın yakını olduğu öğrenilen Volkan Acar, "Söyleyecek bir şey yok. Türkiye'ye mâl olmuş bir kişilik. Bir haftalık hastalık sürecinden sonra bu akşam kaybettik. Hastane ve herkes elinden geleni yaptı takdiri ilahi, başımız sağolsun. Cenazesi ile ilgili oğlu Can ağabeyimiz İngiltere'de yaşıyor, şu anda uçakta geliyor. Kendisi yarın üstüne bir açıklama ekleyebilir. Büyük bir ihtimal cenazemiz Cumartesi günü ama detayları yarın paylaşırız" dedi.



HASTANEDEN AÇIKLAMA



Yazgan'ın tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, "Sanat dünyasının sevilen ismi Necip Ercan Yazgan, İskemik serebrovasküler hastalık tanısıyla hastanemiz nöroloji kliniğinde medikal tedavisi devam ederken 3 Mart 2018 tarihinde gelişen solunum yetmezliği nedeniyle hastanemiz yoğun bakım servisine kaldırılmış, yoğun bakım takibinde iken gelişen hipotansiyon, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve bunların sonucunda oluşan çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 23.05'te kalbi durmuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen geri döndürülememiş olup 23.45'te hayata gözlerini yummuştur. Sanat dünyasına uzun yıllar hizmet etmiş böyle bir değerin kaybı için başta yakınları olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun" denildi.

ERCAN YAZGAN KİMDİR?

Ercan Yazgan, 4 Nisan 1946 Sinop'ta doğdu. Tuncay Özinel Tiyatrosu, AST gibi topluluklarda çalışan sanatçı, Perihan Abla dizisiyle tanındı. 1963'te sinemada yer aldı.

Bizimkiler dizisindeki "Kapıcı Cafer" ve Kaygısızlar dizisindeki "Memnun Kaygısız" tiplemesiyle başarılı bir karakter oyunculuğu sergiledi. Buket Dereoğlu ve Billur Yazgan'ın babasıdır.