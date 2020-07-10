Enver Bozkurt komada tanı bekliyor

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Ülkemizde yıllardır hemşirelik görevinde bulunan, Hemşireler ve Ebeler Birliği birlik yönetiminde görev yapan Enver Bozkurt, ambulans uçakla götürüldüğü Gaziosmanpaşa Yeniyüzyıl Hastanesi’nde uyutuluyor. YENİDÜZEN’e konuşan aile fertlerinden Sema Nur Karakuş, Karakuş’un şu anda solunum cihazına bağlı olduğunu ve henüz tanı konulmadığı için uyutulduğunu belirtti.

Karakuş: “Enver şu anda yoğun bakımda”

Enver Bozkurt’un aile fertlerinden Sema Nur Karakuş, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, Bozkurt’un, ambulans uçakla İstanbul’a gönderildiğini, şu anda Gaziosmanpaşa Yeniyüzyıl Hastanesi’nde tanısı henüz konulmadığı için yoğun bakımda uyutulduğunu söyledi.

“Herkese çok teşekkür ediyoruz”

Sema Nur Karakuş, Bozkurt’un şu an için uyutulduğunu, bu konuda kendilerine maddi ve manevi destekte bulunan herkese teşekkür etti. Şu an için ellerinden gelen bir şeyin olmadığını belirten Karakuş, Bozkurt için dua ettiklerini söyledi.

Karakuş süreci anlattı

Enver Bozkurt’un hastalığının ilk başladığı günlerde tüm MR’larının yapıldığını ve bunların temiz çıktığını aktaran Karakuş, o günlerde acilen Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edildiğini ve orada 4 operasyon geçirdiğini belirtti. Kendilerine acilen Ambulans uçakla Türkiye’ye gitmeleri gerektiğini söylendiğini kaydeden Sema Nur Karakuş, hemen hükümet yetkilileriyle harekete geçtiklerini ancak, böyle bir konunun yasada yer almadığı için bu konuda maddi bir destek yapılamayacağını kendilerine belirtildiğini ifade etti.

Yardım kampanyası başlatılmıştı

Enver Bozkurt’un ailesi, sevenleri ve üyesi olduğu Hemşireler Birliği, Bozkurt’un yurtdışında tedavisini sürdürmesi için 1 Temmuz‘da yardım kampanyası başlatılmıştı. Başlatılan kampanyada kısa sürede istenilen gelir elde edilerek, Enver Bozkurt ambulans uçakla İstanbul’a götürülmüştü.