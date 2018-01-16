“ENİ’nın çalışmaları planladığı gibi devam ediyor”





Kıbrıslı Rum Sözcü Nikos Christodoulides, Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde bulunan 6. Parselde sondaj çalışmalarında bulunan ENİ şirketinin çalışmalarının planladığı gibi devam ettiğini söyledi.

Kıbrıs Rum Başkanlık Sarayı’nda açıklamada bulunan Sözcü, ENİ’nin Kıbrıs’ın MEB’indeki çalışmalarının süresi hakkında basın mensuplarının bir sorusuna “her şey planladığı gibi devam ediyor” yanıtı verdi.

Sözcü, şu ana kadar henüz not edilecek bir şey bulunmadığını, “olsa bile resmi olarak açıklanmayacak” şeklinde konuştu. “Bir sondajın ilk önce tamamlanması gerekir ve devamla sonuçlar değerlendirilecek ve bunun ardından açıklamalar yapılacak” dedi.

Salı günü Lefkoşa’da yapılacak Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün Üçlü Zirveye değinen Sözcü, Ürdün Kralı’nın iki boyutlu varlığına atıfta bulundu ve Üçlü Zirveden önce Kıbrıs ve Ürdün heyetleri arasında ikili görüşmeler, istişareler yapılacağını açıkladı.

Sözcü, Ürdün Kralı’nın bir yıl içerisinde adaya yaptığı ikinci ziyareti olacağını ifade ederek, Ürdün Kralı’nın 2016 yılın sonunda Ürdün’ün Kıbrıs Büyükelçiliğinin açılışında katıldığını söyledi.

Kralın Kıbrıs’a yapacağı ziyareti Kıbrıs’ın komşu ülkeler ile ilişkilerini güçlenmesi çabaları çerçevesinde yer aldığını ifade eden sözcü, “Ürdün Başbakanı, Dışişleri, Enerji ve Koordinasyon Bakanları ve diğer üst düzey yetkilileri Kral’a eşlik etmeleri önemlidir ve bu çerçevede Kıbrıs ve Ürdün arasında bir dizi anlaşma imzalanacak” vurguladı.

Sözcü, ayrıca, salı günü Yunanistan, Ürdün ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında da ilk üçlü işbirliği imzalanacağını belirtti.

Lefkoşa Beyannamesi hakkındaki bir soruya Sözcü Christodoulides, Lefkoşa Beyannamesinde üç ülkenin bölgesel konulardaki ortak yaklaşımlarını içereceğini söyledi.