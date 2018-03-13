“Engelli Yoklama Bildirgeleri” için son tarih: 30 Mart Cuma

Çalışma Dairesi, “Engelli Yoklama Bildirgeleri”nin en geç 30 Mart Cuma gününe kadar, Dairenin bölge amirlikleri veya bürolarına ulaştırılması gerektiğini belirtti.

Çalışma Dairesi, 30 Mart tarihine kadar Yoklama Bildirgelerini şube veya bürolarına ulaştırmayanlara Nisan ayı itibariyle nakdi yardımın durdurulacağını kaydetti.

Çalışma Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Daireden nakdi yardım alan engellilerin tümüne, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoklama bildirgeleri gönderildi.

Bu bildirgelerin de 30 Mart tarihine kadar daireye ulaştırılması gerektiği belirtilen açıklamada, herhangi bir nedenle eline yoklama bildirgesi ulaşmayanların bu yoklama bildirgelerini dairenin bölge amirlikleri veya bürolarından temin edilebileceği belirtildi.

Açıklamada, nakdi yardımın durdurulmaması için tüm engellilerin gereken duyarlılığı göstermesi istendi.