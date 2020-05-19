En İyi Motor Yağı Markası Hangisidir?

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Otomobil yatırımı yapan biri her zaman otomobiline gözü gibi bakar. Ayağınızı yerden kesen bir otomobile sahip olmak ve ona en iyi şekilde bakmak için bazı soruların cevapları

İngilizce kısaltılmışı (OEM) olan Original Equipment Manufacturer yani “Orijinal Ürün Üreticisi” anlamına gelmektedir. Araç üretiminde, montajında veya kullanılması gereken bakım materyalleri açısından kalitesine güvendikleri bazı markaları belirtirler. Bu da o markaları güvenilirlik, kalite ve en çok tercih edilen öncelikli konuma getirir. Mobil 1 Motor Yağı ürünleri dünyadaki diğer markalardan daha fazla OEM tarafından adıyla tavsiye edilir.

Neden Piyasada Bu Kadar Çok Motor Yağı Var?

Otomobil parçaları mağazalarındaki raflara bakın ve her türlü özel amaç için etiketlenmiş yağları göreceksiniz:

Yüksek teknoloji ürünü motorlar

Yeni arabalar

Daha yüksek kilometreli araçlar

Ağır hizmet / arazi SUV'ları.

Ek olarak, çok çeşitli viskoziteler göreceksiniz. Kullanıcı el kitabınızı okursanız, otomobil üreticisinin yepyeni bir araç için neler önerdiğini bilirsiniz. Kılavuz, Enerji Tasarruflu yağlara bir referans içerebilir; bu, yağın bir referans yağa karşı bir laboratuvar testinden geçtiği anlamına gelir. Daha iyi yakıt ekonomisi garantisi yoktur, ancak önde gelen markaların çoğunun en azından bazı etiketlenmiş viskoziteleri vardır. Farklı türlere bir göz atalım.

Sentetik ve Konvansiyonel Motor Yağı Arasında Nasıl Seçim Yapılır?

Premium Konvansiyonel Yağ: Bu standart yeni araba yağıdır. Tüm önde gelen markaların, çeşitli viskozitelerde bulunan SL servis seviyesi için bir tane vardır. Otomobil üreticileri genellikle özellikle daha düşük sıcaklıklar için 5W-20 veya 5W-30 yağı, özellikle daha yüksek ortam sıcaklıkları için isteğe bağlı olarak 10W-30 yağı belirtirler. Bu üç derecelendirme, roa'daki neredeyse her hafif hizmet aracını kapsar.

Tam Sentetik Yağ: Mercedes-Benz gibi yüksek teknoloji ürünü motorlar için üretilen yağlar sentetiklerle doludur. Bu yağlar sıkı özel testlerden geçiyorsa (etiketlemeleriyle belirtilir), viskozite endeksinden tortulara karşı korumaya kadar tüm kritik alanlarda üstün, daha uzun ömürlü performansa sahip oldukları anlamına gelir. Düşük sıcaklıklarda daha iyi akarlar ve yüksek sıcaklıklarda pik yağlamayı korurlar.

Peki Neden Herkes Onları Kullanmasın?

Bu yağlar pahalıdır ve her motorun bunlara ihtiyacı yoktur. Aslında, aracınızın motorunun sentetiklerin ihtiyaç duymadığı bazı özellikler olabilir. Yine, otomobil kullanım kılavuzunuzu takip edin.

Sentetik Karışım Yağı: Bunlar organik yağ ile karıştırılmış bir doz sentetik yağ içerir ve genel olarak biraz daha ağır yükler ve yüksek sıcaklıklar için koruma sağlamak üzere formüle edilmiştir. Bu genellikle daha az uçucu oldukları anlamına gelir, bu nedenle çok daha az buharlaşırlar, bu da yağ kaybını azaltır (ve yakıt ekonomisini artırır). Yüksek yük koruması isteyen pikap / SUV sürücülerinde popülerdir. Ve tam sentetiklerden çok daha ucuzlar, belki de birinci sınıf bir geleneksel yağdan sadece 10-50 lira farklıdır.

Daha Yüksek Kilometre Yağı: Bugünün araçları daha uzun ömürlüdür ve arabayı ödemek ve kilometreyi altı rakama doğru çalıştırmak fikrinden hoşlanıyorsanız, daha yüksek kilometreli araçlar için formüle edilmiş başka bir yağ seçeneğiniz vardır. Yoldaki araçların neredeyse üçte ikisinin kilometre sayacı üzerinde 120.000 km’den fazla var. Petrol rafinerileri bunu müşteri ilgisi olarak tanımladılar ve bu araçlar için önerdikleri yeni yağlara sahipler.

Arabanız veya hafif ticari aracınız/ SUV'nuz biraz daha eski ve çok daha fazla kilometre aldığında, park ettiğiniz yerde birkaç yağ lekesi fark edebilirsiniz. Bu sefer, aracın yeni zamanından daha sık bir çeyrek eklemeniz gerekiyor. Krank mili contaları sertleşmiş ve esnekliklerini kaybetmiş olabilir, bu nedenle sızarlar (özellikle düşük sıcaklıklarda) ve çatlayabilirler. Daha yüksek kilometreli yağlar, şekillerini geri kazandırmak ve esnekliklerini arttırmak için contaların gözeneklerine akan sızdırmazlık şartlandırıcılar ile formüle edilir. Çoğu durumda, kauçuk contalar sızıntıları durduracak kadar şişecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak petrol rafinerileri "ikamet" bileşenlerini dikkatle seçerler.

Ayrıca, daha yüksek kilometreli aracınızdaki motor aşınmasının bir miktar performans kaybı ve motor düzgünlüğü fark etmiş olabilirsiniz. Bu yüksek kilometreli yağlar da biraz daha yüksek viskozitelere sahiptir. Alacağınız mobil yağı ambalajında sayılar bunu göstermese bile, her viskozite derecesi için oldukça geniş bir aralık vardır ve daha yüksek kilometreli yağlar her aralığın üstünde yer alır. Ayrıca daha fazla viskozite indeksi geliştiricileri olabilir. Sonuç? Piston-silindir boşluklarını daha iyi kapatırlar ve daha büyük motor yatağı boşluklarında olduğu gibi sıkılmazlar. Aşınma işlemini yavaşlatmaya çalışmak için daha yüksek dozda aşınma önleyici katkı maddelerine de sahip olabilirler. Daha eski bir aracınız varsa, bu özelliklerin tümü sizin için tam bir sentetikten elde edebileceğinizden ve fiyatın bir kısmından daha fazla anlamına gelebilir.

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