En çok ceza sürat ve cep telefonuna

Ülke genelinde 18-24 Kasım’da yapılan trafik kontrollerinde, 271 sürücü süratten, 145 sürücü ise seyir halinde cep telefonu kullanmaktan rapor edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, kontrol edilen 7 bin 398 sürücüden bin 38’i rapor edildi.

Sürücülerin, 271’i süratli, 146’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 145’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 103’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 42’si muayenesiz, 32’si sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 20’si dikkatsiz sürüş yapmak, 16’sı alkollü araç kullanmak, 15’i sürüş ehliyetsiz, 9’u "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 7’si tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 5’i tehlikeli sürüş yapmak, 5’i "B" özel işletme izinsiz araç kullanmak, 5’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak, ve 214’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

64 trafik kazası

Öte yandan aynı tarihler arasında 64 adet trafik kazası meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre, kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Kazaların 17’si süratli araç kullanmak, 12’si kavşakta durmamak, 11’i yakın takip, 11’i dikkatsiz sürüş yapmak, 13’ü de diğer etkenlerden oldu.

Kazaların 26’sı Lefkoşa, 18’i Girne, 10’u Mağusa,6’sı Güzelyurt, 4’ü de İskele’de meydana geldi.