“Emeği geçenleri yürekten kutlarım”

Başbakan Tufan Erhürman, KKTC Üniversite Sporları Federasyonu’nu kabul etti. KKTC Üniversite Sporları Federasyonu’nun Avrupa Üniversite Sporları Birliği’ne (EUSA) yapmış olduğu girişimler sonrasında ülkemiz üniversite sporcularının EUSA bayrağı altında organizasyonlarda yer alacak olmasından dolayı federasyon yetkililerini tebrik eden Erhürman şunları söyledi:

“Üniversite Sporları Federasyonumuzun başarılı girişimleriyle üniversitelerimizdeki sporcularımıza Avrupa'da yarışma ve müsabaka yapma yolu açıldı. Bundan böyle sporcularımız Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından yapılan organizasyonlara EUSA bayrağı altında katılabilecekler. Hem üniversitelerimizdeki sporcularımızın Avrupa'da yarışabilmesi, hem de diğer federasyonlarımızın benzer girişimlerine emsal teşkil etmesi açısından son derece önemli bir sonuç elde edildi. Bu sonucun elde edilmesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim"