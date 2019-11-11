Elektrik çarpma riski var dikkat!

Elektrik Mühendisleri Odası, piyasada yasa dışı yollar ile satışa sunulmuş “Wavellion” marka uzatma prizleri bulunduğunu belirterek, bu ürünlerin elektrik çarpma riski taşıdığına dair uyarıda bulundu. Elektrik Mühendisleri, söz konusu ürünlerden satın alan vatandaşların, bu ürünleri Oda’ya teslim etmeleri halinde para iadelerinin yapılacağını duyurdu.

Elektrik Mühendisleri Odası’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Piyasada, yasa dışı yollar ile satışa sunulmuş Wavellion marka uzatma prizleri bulunmaktadır. Bu ürünlerin BS1363 standardına ve Alçak Gerilim Direktifi’ne uygun olmadığı için elektrik çarpma riski taşımaktadır. Bu nedenle; bu ürünlerin vatandaşlar tarafından satın alınmış ise Odamıza teslim edilmesi durumunda para iadeleri yapılacaktır”