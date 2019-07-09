Ekonomik Protokol'de "A-B Öğretmen" krizi

En önemli çıkmaz "A Öğretmen", "B Öğretmen" uygulamasına son verilmek istenmesi ile yaşanıyor.

Kıdemli öğretmenlerin ilköğretimde haftalık 25, ortaöğretimde ise haftalık 20 saat olan ders saatini 15 saate kadar indiren “A – B Öğretmen” uygulamasının kaldırılması tartışılıyor.



Bir başka tartışmanın “öğretmenlerin hazırlık ödeneği"nin kaldırılması ya da “kriz sürecinde geçici olarak dondurulması” yönünde olduğu söylendi.



ÇAVUŞOĞLU, ANKARA’DA

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “resmi temaslar” için Ankara’da. YENİDÜZEN’in ulaştığı Eğitim Bakanı, “Bu yönde konuşmak ya da spekülasyonlar üzerine açıklama yapmak doğru olmaz, dönünce konuşuruz” dedi.



Meltem SONAY



Türkiye ile KKTC arasındaki "Ekonomik Protokol" bu kez eğitime kilitlendi. Özellikle “A-B öğretmen uygulaması” ve “hazırlık ödeneği” tartışma yarattı.

Öğretmenlerin "Hazırlık Ödeneği"nin kaldırılması ya da ekonomik kriz sürecinde geçici olarak dondurulması istendiği iddiası ortaya atıldı.

“Hazırlık Ödeneği”ne yönelik, hem Türkiye hem de KKTC heyetinden farklı Maliye uzmanlarının farklı formüller ürettiği öne sürüldü.

En önemli çıkmaz ve uzlaşmazlık ise "A Öğretmen", "B Öğretmen" uygulamasına son verilmek istenmesi ile yaşanıyor. Kıdemli öğretmenlerin ders yükünü azaltan "A Öğretmen" ve "B Öğretmen" uygulamasına son verilmesi “Ekonomik Protokol” taslağı ile masaya getirildi.

Bu iki kategori, kıdemli öğretmenlerin, ilköğretimde haftalık 25, ortaöğretimde ise haftalık 20 saat olan ders saatini 15 saate kadar indiriyor.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun bu yönde adım atılması halinde hükümetin büyük sıkıntı yaşayacağı görüşünü ortaya koyduğu ve henüz uzlaşı sağlanamadığı öğrenildi.

Bu iddialar, resmi isimlerce doğrulanmadı ya da yalanlanmadı. Türkiye ve KKTC teknik heyetinden uzmanların, “A Öğretmen” ve “B Öğretmen” kategorilerinin eşitsizlik ve verimsizlik yarattığı iddiasını da ortaya koyduğu bildirildi.

“A Öğretmen” ve “B Öğretmen” uygulamalarının ortadan kaldırılması için yasal değişikliğe de ihtiyaç duyuluyor.



Eğitim Bakanı Çavuşoğlu: Dönünce konuşuruz

YENİDÜZEN’in bu yöndeki sorularını yanıtlayan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “spekülasyonlar üzerinden açıklama yapmak istemediğini” ifade etti.

Şu sıralar “resmi temaslar” için Ankara’da bulunan Çavuşoğlu, şu anda bu konuda konuşmanın doğru olmayacağını söyledi, ‘Dönünce konuşuruz” dedi.

Çavuşoğlu Ankara’da, ‘resmi temaslar’da…

Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu dün, ‘resmi temaslarda’ bulunmak üzere Ankara’ya gitti.

Çavuşoğlu’nun Ankara ziyaretinin protokolle ilgili olmadığı söylenirken, ziyaretin daha çok ‘yükseköğrenim’ ve ‘denklikler’ gündemli olduğu da elde edilen bilgiler arasında.

Dün, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’la görüşen Çavuşoğlu’nun bugün Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanı sıra YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Çavuşoğlu’na Ankara temaslarında Müsteşarı Aytunç Şirket, Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Dr. Ziya Öztürker ile Kültür Dairesi Müdür Şehbal Hamzaoğulları, Talim Terbiye Dairesi’nin eski ve yeni Müdürleri Murat Aktuğ ve Salih Sarpten de eşlik ediyor.

‘A Öğretmen’, ‘B Öğretmen’de ciddi tartışma!

Ekonomik Protokol çalışması çerçevesinde Eğitim Başlığı altında görüşülen konular arasında en ciddi sıkıntının, Öğretmenler Yasası’nda da bulunan ‘A Öğretmen’, ‘B Öğretmen’ uygulamasında olduğu ifade ediliyor.

Ekonomik Protokol’le ilgili taslakta kıdemli öğretmenlerin, haftalık 25 saat olan ders saatini 15 saate kadar indiren bu uygulamanın kaldırılması var.

Öğretmenler Yasası’na göre hizmetinde önce 20, ardından da 25 yılını dolduran öğretmenler, önce ‘B Öğretmen’, ardından da ‘A Öğretmen’ kademesine ilerliyor, ilköğretimde 25, ortaöğretimde de 20 olan haftalık ders saatleri 15’e kadar düşüyor.

‘Yeni öğretmen alımı’na karşı…

Protokol taslağındaki bu yöndeki ısrarlı talebinin nedeninin, öğretmenlerin ders sayılarının düşmesinin ‘kamuya yeni öğretmen alımı’ anlamına gelmesinden kaynaklandığı söyleniyor.

Öğretmenlerin çalıştıkları yılın artmasına bağlı olarak ders saatlerindeki azalmanın yaratacağı ‘boşluk’ için gerekecek öğretmen istihdamına sıcak bakılmıyor.

Hazırlık Ödeneği’nde durum karışık

Ekonomik Protokol’de öğretmenlerin ‘Hazırlık Ödeneği’ne ilişkin de pürüzler olduğu ifade ediliyor.

Öğretmenlerin "Hazırlık Ödeneği"nin kaldırılması ya da ekonomik daraltma sürecinde geçici olarak dondurulmasının istendiği söylenirken, “Hazırlık Ödeneği”nin protokolde hiç yer almadığı, hükümetçe bu ödeneğe protokolde yer verilmediği de iddialar arasında yer alıyor.