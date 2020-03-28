“Ekonomik paket, özel sektörde çalışan bizlere yeterli değil”

Kreş, Anaokulu ve Eğitim Merkezleri Topluluğu, Covid-19’a karşı hükümetin aldığı ekonomik tedbirler çerçevesinde açıkladığı ekonomik paketin, özel sektör çalışanlarına yeterli olmadığını savundu. Yapılan basın açıklamasında, bundan sonraki kararlarda özel sektörde zorluklar içinde çalışan kişilerin de gözetilmesi istenildi.

Kreş, Anaokulu ve Eğitim Merkezleri Topluluğu’nun açıklaması şu yönde:

“Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını ve beraberinde toplumun tüm kesimlerine yaşattığı duygusal, sosyal ve ekonomik zarar bilginizdedir. Bu süreçte biz kreş, anaokulu ve eğitim kurumları olarak tüm eğitim hizmetlerimizi, almış olduğunuz haklı karar ile durdurmuş bulunmakta ve yaklaşık yirmi gündür merkezlerimizde hiçbir faaliyet göstermemekteyiz…

Üzülerek gördük ki açıklamış olduğunuz ekonomik paket, özel sektörde çalışan, yarınlarımız olan çocuklarımızı emanet ettiğiniz biz eğitim kurumları ve personeli için yeterli bir katkı değildir. Bizlerin, eğitim faaliyetlerimize bu kaos ortamı atlatıldıktan sonra var gücümüzle yeniden başlayabilmemiz, ancak siz hükümetimizin varoluş mücadelemizde bizleri desteklemenizle mümkün olacaktır. Bundan sonra alınacak kararlarda bizleri de gözeterek adımlar atmanızı rica ediyoruz.”