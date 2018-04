Editörün notu

Her yeni gelen günün ardından doğan yeni gün ile güneş daha da bir yüzünü gösteriyor bize. Nisan ayı baharın ve rengarenk çiçeklerin açılmasını hatırlatırken bize aslında etrafımızdaki kötülüklerin de üzerine paletinden renkleri döküyor. Her şeyin gün gelir daha güzel olacağı dileğiyle hayatımıza devam ederken, Gaile de Nisan ayı sayısıyla farklı zihinlerden yine kalbinize dokunmaya geliyor. Başta kendimize, sonra çevremize daha sonra da ülkemize sevgi ve hoşgörü dileklerimizi sunacağımız, haberleri okumaya korkmayacağımız, gülümsediğimizde birazcık dahi olsa pişmanlık duymayacağımız günleri dilediğimiz bir dönemde yaşıyoruz. Gaile olarak hem yayın kurulu hem de yayın kurulu dışında bize katkı koyan her bir arkadaşımız sizlere düşüncelerini kelimelere dökerek her ay olduğu gibi bu ayın ilk pazarında da sadece güncel konularda değil aynı zamanda da Kıbrıs sorunu gibi güncelliğini kaybetmeme özelliği taşıyan köklerini derinlere salmış konularda kendilerini ifade etti. Bizi biz yapanın içimizde barındırdığı bir çok renk ve düşünce olduğundan hareketle yüreklerimize dokunup tekrar tekrar izlediğimiz filmlerden, kitaplar ve hayattan kaçıp kendimizi arama yollarına düştüğümüz seyahatlerden, olmazsa olmaz aşk ve siyasete kadar her şeyi bu sayıya sıkıştırmayı başardığımız için çok mutluyum. Her yıl yeni yaşımı ve yeni bir sayfayı bana getiren Nisan ayı umarım herkes için de daha umutlu, sevgi dolu ve yan yana geçer. Ne de olsa bu kadar sorun varken birbirimizi sevmekten başka elimizde ne kaldı ki!