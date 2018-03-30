Eczanelerin çalışma saatleri değişiyor

Eczanelerin çalışma saatleri pazartesinden itibaren değişiyor.

Buna göre, eczaneler hafta içi 08.00 ile 19.00, cumartesi 08.00 -13.30 saatleri arasında açık olacak. Nöbetçi eczaneler ise 08.00- 02.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nden verilen bilgiye göre, çalışma saatleri konusundaki uygulama15 Mayıs’a kadar geçerli olacak.