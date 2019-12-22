Aleyhine 3 ayrı dava dosyalanan eski Başbakan UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün davası 10 Ocak tarihinde görüşülecek. Yurt dışında bulunan Özgürgün aleyhine getirilen davaların ispatlanması durumunda 5 yıla kadar hapis veya 20 bin TL para cezasına mahkûm edilebilir.

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra aleyhine ceza davası dosyalanan UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’e tebligat yapılamadı.

Ekim ayından bu yana yurt dışında olduğu öğrenilen ve geçtiğimiz hafta Lefkoşa Ceza Mahkemesi Yargıç Temay Sağer huzurunda olması beklenen Özgürgün, ilk duruşmaya gelmedi.

Davası 10 Ocak 2020 tarihine ertelenen eski Başbakan Hüseyin Özgürgün, ‘Haksız mal edinme’ ve ‘mal bildiriminde usulsüzlük’ suçlarından itham edilerek, yargılanacak.

Devrim DEMİR

Başbakanlığı döneminde banka hesaplarında döviz ve TL cinsinden yüklü miktarlarda para yatırıldığı gerekçesi ile dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra aleyhine ceza davası dosyalanan UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’e tebligat yapılamadı.

Ekim ayından bu yana yurt dışında olduğu öğrenilen ve geçtiğimiz hafta Lefkoşa Ceza Mahkemesi Yargıç Temay Sağer huzurunda olması beklenen Özgürgün, ilk duruşmaya gelmedi.

Davası 10 Ocak 2020 tarihine ertelenen eski Başbakan Hüseyin Özgürgün, ‘Haksız mal edinme’ ve ‘mal bildiriminde usulsüzlük’ suçlarından itham edilerek, yargılanacak.

5 yıla kadar hapislik veya para cezası

Adada olmadığı için tebligat yapılamayan Özgürgün 3 dava ile yargılanacak. Özgürgün, yargılanıp aleyhine getirilen davalardan suçlu bulunması durumunda 20 bin TL para cezası veya 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Haksız mal edinme ispatlanırsa mallarına devlet el koyacak

Mahkeme, Hüseyin Özgürgün’ün suçlara ilişkin haksız mal edindiğine kanaat getirip suçu ispatlanırsa Özgürgün’ün mallarını devlete intikal ederek el koyma yetkisine sahip olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, mahkemeler bu tür suçlardan yargılanan kişilerin suçunun ispatlanması durumunda sadece mal varlıklarına el koymakla kalmaz, ömür boyu kamu görevinden men edebilir.

İlk kez bir Başbakan’a ceza davası

UBP Milletvekili eski Başbakan Hüseyin Özgürgün’ü ülkeye dönüp dönmeyeceği, merak konusu olurken, ilk kez bir eski başbakana ilişkin görev süresi içerisinde işlediği iddia edilen suçlarla ilgili ceza davası geldi.

Yolsuzluk iddiaları

Başsavcılığın, eski başbakan ve UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yaptığı mal bildiriminde ‘gerçeğe aykırılık’ tespitini içeren iki belge Meclis Başkanlığı’na sunulmuştu. Süreç sırasında yeni dosyalar da ortaya çıkmıştı. Başsavcılık raporuna göre, Özgürgün 43 ayrı suçlamayla itham edilirken ‘haksız mal edinme’ suçlamaları, detaylarıyla resmi belgeye yansıdı. Raporda, Özgürgün’ün Türkiye İş Bankası hesabına 2015-2017 arasında 2 milyon 773 bin 800 TL, 252 bin 525 dolar, 325 bin 800 sterlin ve 242 bin euro yatırdığı, bu miktarların tümünün ‘haksız olarak edinildiği’ iddia ediliyor.





