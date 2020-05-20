Dünyada Covid-19 vaka sayısı 5 milyonu geçti

Covid-19 salgınında dünya genelindeki vaka sayısı 5 milyonu geçerken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre bir günde konulan tanı sayısında rekor kırıldı.

Çarşamba günü açıklamalarda bulunan örgüt, 24 saatte 106 bin vakanın tespit edildiğini ve bunun salgının başından beri kaydedilen en yüksek sayı olduğunu duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, "Bu salgında daha kat edecek çok yolumuz var. Orta ve düşük gelirli ülkelerde artan vakalar konusunda çok endişeliyiz" dedi.

'Hesap vermeye hazırız'

Ghebreyesus, Covid-19 müdahalesi hakkında DSÖ'ye yönelik başlatılan soruşturmayı da değerlendirdi.

Genel Direktör, "DSÖ'nün hesap verilebilirlik konusunda herkesten fazla çağrıda bulunduğunu defalarca söyledim. Bunun yapılması gerekiyor ve yapıldığında kapsamlı olacak" açıklamasında bulundu.

Direktör, söz konusu soruşturmanın ne zaman başlayacağı konusunda bilgi vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada DSÖ'ye esaslı reformlar yapması ve Çin’den bağımsız olduğunu kanıtlaması için 30 gün mühlet vermişti.